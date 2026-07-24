Arma invizibilă a Kremlinului: confuzia

În noul război hibrid, adevărata miză nu este distrugerea unei ținte, ci paralizarea deciziei politice prin confuzie, ambiguitate și negare plauzibilă.

V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă dacă o dronă ucraineană cade pe teritoriul unui stat NATO, dar în spatele incidentului se află, de fapt, Rusia?

Întrebarea pare desprinsă dintr-un scenariu construit special pentru a pune alianța în dificultate. Tocmai de aceea avertismentul venit de la Varșovia trebuie luat în serios.

Rusia ar putea folosi drone ucrainene capturate pentru a lovi Polonia sau statele baltice și, eventual, pentru a pune în scenă o operațiune sub fals steag. Avertismentul a fost lansat de ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, și se adaugă unei serii neobișnuit de consistente de semnale venite, în ultima lună, din capitalele est-europene.

Polonia, Lituania și Letonia spun că au primit informații potrivit cărora Moscova ar putea pregăti o provocare sau o operațiune hibridă. Unele dintre aceste avertismente ar proveni inclusiv din surse americane de intelligence.

La Varșovia, amenințarea a fost considerată suficient de serioasă pentru a ajunge în centrul reuniunii comitetului de securitate. Iar dronele capturate sunt doar unul dintre scenariile analizate.

Pe listă se află bruiajul GPS, devenit aproape parte din peisajul de securitate al regiunii baltice după începutul războiului, dar și sabotajul infrastructurii critice. Oficialii polonezi amintesc inclusiv dezactivarea, anul trecut, a unei linii feroviare din estul țării.

Luate separat, asemenea incidente pot părea accidente, acte izolate sau episoade fără legătură între ele.

Privite împreună, pot descrie însă o strategie.

Marea Neagră, laboratorul războiului cu drone

Pentru România, avertismentele venite din Polonia și din statele baltice au și o dimensiune mult mai apropiată: Marea Neagră a devenit deja unul dintre laboratoarele războiului modern cu drone. De la atacurile ucrainene cu drone navale asupra Flotei ruse și a infrastructurii militare din Crimeea până la valurile de drone rusești care lovesc porturile ucrainene de la Dunăre, acest spațiu este traversat permanent de aparate fără pilot, bruiaj electronic și operațiuni în care linia dintre front și teritoriul NATO poate deveni periculos de subțire. Fragmente de drone rusești au ajuns în repetate rânduri pe teritoriul României, iar apropierea atacurilor de graniță a obligat autoritățile să ridice avioane de luptă și să avertizeze populația din zonele expuse. Într-un asemenea mediu, scenariul unei drone deturnate, reprogramate sau folosite deliberat pentru a provoca un incident nu mai poate fi tratat ca o ipoteză exotică. Marea Neagră oferă deja condițiile ideale pentru asemenea operațiuni: trafic militar intens, război electronic, infrastructură critică, proximitatea imediată dintre spațiul de luptă și teritoriul aliat și, mai ales, câteva minute în care originea și intenția unei drone pot rămâne neclare. Tocmai aceste minute de incertitudine pot deveni arma cea mai periculoasă într-o confruntare construită nu pentru a declanșa deschis un război cu NATO, ci pentru a-i testa reacția, vigilența și limitele. Miza pentru România crește și mai mult dacă privim harta infrastructurii strategice de la Marea Neagră. Portul Constanța a devenit, după invazia Rusiei în Ucraina, un nod esențial pentru fluxurile comerciale și logistice ale regiunii, în timp ce gurile Dunării se află la câțiva kilometri de zone lovite în mod repetat de dronele rusești. La această geografie deja complicată se adaugă infrastructura energetică offshore, cablurile de comunicații, conductele și instalațiile care leagă litoralul de viitoarele exploatări de gaze din Marea Neagră. Pe măsură ce România își consolidează rolul de furnizor regional de energie și de poartă logistică pentru Ucraina, valoarea strategică a acestor obiective crește — și, odată cu ea, atractivitatea lor pentru operațiuni de sabotaj sau perturbare care pot fi greu de atribuit imediat unui autor. Nu este nevoie de un atac spectaculos pentru a produce efecte strategice. O dronă care lovește o instalație, o mină marină descoperită lângă o rută comercială, un cablu submarin avariat sau un incident asupra unei platforme offshore pot genera suficientă incertitudine pentru a afecta navigația, piețele și percepția de securitate. În această ecuație, apărarea litoralului românesc nu mai înseamnă doar protejarea teritoriului național. Înseamnă supravegherea unui spațiu în care securitatea militară, energia, comerțul și războiul hibrid au ajuns să se suprapună, iar Marea Neagră devine unul dintre locurile în care NATO ar putea fi testată fără ca adversarul să treacă, cel puțin la început, pragul unui război declarat.

Avertismentele nu mai vin izolat

La sfârșitul lunii iunie, serviciile de informații letone au făcut un pas neobișnuit: au anunțat public că detectaseră pregătiri rusești pentru o posibilă operațiune hibridă menită să rămână sub pragul unui război deschis.

Scenariile luate în calcul includeau drone, rachete sau alte acțiuni limitate, suficient de grave pentru a transmite un mesaj, dar atent calibrate pentru a evita declanșarea unei confruntări directe cu NATO.

Mesajul către Occident ar fi simplu: sprijinul pentru Ucraina are un preț.

La începutul lunii iulie, premierul polonez Donald Tusk vorbea deja despre săptămâni întregi de avertismente primite de la serviciile aliate și descria lunile următoare drept „într-adevăr critice”.

Ministrul de externe Radosław Sikorski a mers chiar mai departe. El a vorbit despre posibilitatea unui atac sub fals steag organizat chiar pe teritoriul Rusiei, urmat apoi de o „ripostă” prezentată de Kremlin drept legitimă.

Moscova respinge toate aceste avertismente. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a descris drept „povești menite să sperie”.

Problema este că tehnologia necesară pentru asemenea operațiuni există deja, iar războiul a oferit suficiente exemple despre cât de ușor poate deveni neclară originea unui incident.

Rusia a demonstrat că poate interveni prin mijloace de război electronic asupra dronelor ucrainene aflate în zbor, modificându-le traiectoria. În unele cazuri, asemenea aparate au ajuns în spațiul NATO.

Folosirea deliberată a unor drone ucrainene capturate ar reprezenta însă un pas mult mai periculos.

Nu ar mai fi vorba despre efectul secundar al bruiajului electronic.

Ar fi o operațiune construită special în jurul confuziei.

Arma principală ar fi îndoiala

Dinspre Varșovia, Vilnius și Riga nu mai vine doar o alarmă tactică. Se conturează percepția că Rusia își schimbă modul în care testează descurajarea occidentală.

În ultimele săptămâni, avertismentele au devenit prea numeroase și prea asemănătoare pentru a mai putea fi tratate drept simple declarații izolate. Mai multe capitale vorbesc despre aceeași categorie de amenințări și fac referire, direct sau indirect, la informații primite de la partenerii americani.

Este posibil ca Washingtonul să fi ales o strategie discretă: informațiile circulă către aliații cei mai expuși, iar aceștia sunt cei care vorbesc public.

Există aici un ecou al perioadei dinaintea invaziei ruse din februarie 2022, când administrația Biden a decis să facă publice informații sensibile despre pregătirile militare ale Moscovei.

Atunci, obiectivul era să-i ia Kremlinului avantajul surprizei și posibilitatea de a construi un pretext credibil pentru război.

Acum, situația este diferită.

Nimeni nu vorbește despre coloane de tancuri pregătite să traverseze o frontieră NATO. Pericolul este mult mai greu de definit: operațiuni limitate, incidente aparent izolate, sabotaje sau lovituri care pot fi negate.

Acțiuni suficient de grave pentru a produce teamă și presiune politică, dar suficient de ambigue pentru a provoca o întrebare paralizantă în capitalele NATO:

Cine a făcut-o, de fapt?

Aici apare valoarea unei drone ucrainene capturate.

Dacă un asemenea aparat ar lovi o țintă din Polonia sau din statele baltice, Moscova ar beneficia de două avantaje simultan.

Pentru propria populație și pentru partenerii săi internaționali, ar putea prezenta incidentul drept dovada „agresivității” Ucrainei.

Pentru NATO, ar introduce exact cantitatea de incertitudine necesară pentru a întârzia reacția.

Iar într-o criză, câteva ore de confuzie pot conta enorm.

Arhitectura de descurajare a NATO a fost construită în primul rând pentru un adversar identificabil și pentru un atac clar. Este mult mai dificil să reacționezi atunci când arma poartă însemnele unei țări prietene, datele sunt incomplete, iar fiecare capitală cere dovezi înainte de a lua o decizie.

Într-un asemenea scenariu, arma principală nu mai este drona.

Este îndoiala.

Scenariul falsului steag

Varianta evocată de Sikorski merge și mai departe.

Rusia ar putea organiza un incident pe propriul teritoriu, să atribuie responsabilitatea Ucrainei sau unui stat occidental și apoi să prezinte acțiunea militară care urmează drept o ripostă legitimă.

Un asemenea scenariu ar avea și o importantă funcție internă.

După ani de război, costurile economice și umane sunt tot mai greu de ascuns. Kremlinul ar putea avea nevoie, la un moment dat, de un nou argument pentru a justifica o mobilizare suplimentară sau o escaladare.

Un atac prezentat drept agresiune externă ar putea furniza exact acest argument.

Desigur, faptul că un asemenea scenariu este discutat nu înseamnă că el se va produce.

Dar serviciile de informații și armatele nu își permit luxul de a pregăti răspunsuri abia după ce scenariul devine realitate.

Mai ales când adversarul a demonstrat deja că preferă ambiguitatea în locul confruntării directe.

Războiul care nu începe niciodată oficial

Dronele sunt doar o parte a problemei.

Bruiajul GPS, sabotajul feroviar, atacurile cibernetice și operațiunile împotriva infrastructurii critice fac parte din același instrumentar.

Modelul este deja vizibil în regiunea Mării Baltice și în nordul Europei.

Fiecare incident, luat separat, poate părea prea mic pentru a justifica o reacție militară.

Un cablu avariat.

O cale ferată sabotată.

Un sistem informatic blocat.

Un semnal GPS perturbat.

O dronă care ajunge într-un loc în care nu ar trebui să se afle.

Problema apare atunci când asemenea incidente se repetă.

În acel moment, ceea ce părea o succesiune de evenimente fără legătură începe să semene cu o campanie.

Aceasta este logica războiului hibrid: să erodezi adversarul fără să-i oferi niciodată momentul clar în care poate spune că războiul a început.

Noutatea acestei veri nu este existența acestor metode. Ele sunt cunoscute de ani întregi.

Noutatea este concentrarea avertismentelor într-un interval atât de scurt și tonul mult mai direct al oficialilor din Polonia și statele baltice.

Ceva pare să se fi schimbat în evaluarea riscului.

Iar când mai multe guverne aleg aproape simultan să vorbească public despre informații care, în mod normal, ar rămâne în dosarele serviciilor secrete, avertismentul devine el însuși parte a descurajării.

De la „flancul estic” la „frontul estic” — anatomia unei schimbări de paradigmă

Mesajul transmis Moscovei este simplu:

Știm ce pregătiți. Vă urmărim. Iar dacă se întâmplă, nu veți beneficia automat de surpriză.

Frontul invizibil al energiei

Există însă un alt front al acestui război sub prag, unul care funcționează deja de mai bine de trei ani: infrastructura energetică.

Din toamna anului 2022, Rusia a transformat atacurile asupra sistemului energetic ucrainean într-o campanie strategică.

Centralele electrice, stațiile de transformare și infrastructura de transport a energiei au devenit ținte la fel de importante precum unele obiective militare.

Scopul nu este cucerirea unui teritoriu.

Este presiunea asupra societății.

O iarnă fără căldură și electricitate poate deveni o armă politică. Dacă populația ajunge să considere costul războiului insuportabil, calculul Moscovei este că presiunea asupra guvernului de la Kiev va crește.

Ucraina a răspuns folosind propria sa armă asimetrică: dronele cu rază lungă.

Rafinării, depozite și terminale de export din Rusia au devenit ținte regulate. Unele atacuri au scos temporar din funcțiune capacități importante de rafinare și au creat probleme inclusiv pe piața internă a carburanților.

Cele două campanii au schimbat deja modul în care trebuie privită infrastructura energetică într-un război modern.

Nu mai este doar infrastructură civilă.

Este parte a capacității unei țări de a continua să funcționeze.

Pentru Ucraina, consecințele se vor simți mult după încheierea războiului. Reconstrucția sistemului energetic va costa zeci de miliarde de euro, iar țara va trebui probabil să construiască o rețea mult mai descentralizată, în care distrugerea unui singur obiectiv să nu poată paraliza regiuni întregi.

Pentru restul Europei, lecția este la fel de importantă.

Dacă infrastructura energetică poate fi folosită pentru a slăbi Ucraina fără cucerirea unui kilometru de teritoriu, aceeași logică poate fi aplicată și împotriva statelor NATO.

Nu neapărat prin bombardamente masive.

Poate prin sabotaj.

Prin atacuri cibernetice.

Prin incendii aparent accidentale.

Prin lovirea unor noduri energetice vulnerabile.

Sau printr-un incident suficient de ambiguu încât nimeni să nu poată spune imediat cine este responsabil.

România nu privește această confruntare de la distanță

Ceea ce se întâmplă la Novorossiisk arată, aproape în timp real, cât de repede se schimbă regulile războiului în Marea Neagră și de ce România nu-și mai poate permite să privească fiecare incident de securitate ca pe un eveniment izolat. În numai patru zile, patru tancuri implicate în transportul petrolului kazah au fost lovite de drone în zona terminalului Caspian Pipeline Consortium: Nordic Zenith, pe 17 iulie, Asia și Nissos Ios, pe 19 iulie, apoi Nelsa. Operațiunile au fost perturbate într-un punct prin care tranzitează aproximativ 80% din exporturile petroliere ale Kazahstanului și peste 1% din oferta mondială de țiței. Nu este nici primul avertisment. În noiembrie 2025, un alt atac scosese din funcțiune una dintre cele trei instalații de amarare ale terminalului și redusese fluxurile cu aproape o cincime pentru mai multe luni. Astana a protestat, vorbind despre atacarea unei infrastructuri civile și despre riscuri pentru securitatea energetică internațională, într-o ecuație complicată suplimentar de prezența unor companii occidentale precum Chevron și ExxonMobil printre acționarii consorțiului.

Dar adevărata semnificație a acestor lovituri nu stă doar în petrolul care nu mai pleacă la timp din terminal și nici în veniturile pe care Rusia le pierde indirect. Mesajul este mai profund: distanța nu mai oferă protecția de altădată. Ucraina demonstrează că poate proiecta putere asimetrică mult dincolo de linia frontului, într-un spațiu pe care Moscova îl considera cândva suficient de îndepărtat pentru a fi sigur. Drone relativ ieftine pot perturba infrastructuri de miliarde, pot opri temporar fluxuri energetice și pot obliga state, companii și operatori comerciali să-și recalculeze riscurile. Marea Neagră nu mai este doar vecinătatea unui război terestru. A devenit ea însăși un teatru de confruntare, în care infrastructura energetică, porturile, navele comerciale, cablurile, conductele și rutele logistice intră inevitabil în calculul strategic al beligeranților.

Pentru România, această transformare nu se petrece într-o mare îndepărtată. Se petrece în propria vecinătate strategică. Geografia nu ne oferă posibilitatea de a rămâne spectatori. România are frontieră directă cu Ucraina, controlează o parte esențială a gurilor Dunării și găzduiește infrastructură militară și logistică importantă pentru flancul estic al NATO. Dunărea a devenit o arteră vitală pentru economia ucraineană, iar rețelele energetice, căile ferate, porturile și nodurile de comunicații din estul țării fac parte dintr-un sistem regional mult mai interconectat decât înainte de 24 februarie 2022. Isaccea este doar unul dintre punctele în care această geografie energetică, militară și strategică se întâlnește.

Presiunea Ucrainei asupra Crimeei se intensifică: Marea Azov și Marea Neagră, noul front al războiului cu dronele

Într-un asemenea mediu, un incident nu mai poate fi analizat exclusiv prin ceea ce se vede în primele ore. O dronă care traversează frontiera poate fi o eroare de navigație, dar poate fi și o sondare a reacției defensive. O cale ferată sabotată poate fi opera unui individ, dar poate face parte și dintr-o succesiune de acțiuni coordonate. O linie electrică întreruptă poate fi rezultatul unei defecțiuni, iar o perturbare a comunicațiilor poate avea explicații perfect banale. Tocmai de aceea, fiecare caz trebuie investigat separat, fără isterie și fără tentația de a vedea mâna unui adversar în spatele fiecărui accident. Dar prudența nu trebuie confundată cu orbirea instituțională. Un stat aflat pe frontiera unui război trebuie să fie capabil nu doar să explice incidentele unul câte unul, ci și să observe când frecvența, geografia și natura lor încep să formeze un tipar.

Aici se află adevărata capcană a războiului hibrid. Adversarul nu are nevoie întotdeauna de un atac spectaculos și nici de asumarea oficială a responsabilității. Uneori este mai eficient să lase în urmă o succesiune de incidente suficient de ambigue pentru ca fiecare să poată fi explicat separat: o dronă aici, o infrastructură avariată dincolo, un sistem informatic compromis, o linie ferată perturbată, un cablu secționat, o navă lovită în circumstanțe neclare. Niciun episod, luat singur, nu justifică automat concluzia existenței unei campanii. Dar tocmai această fragmentare este cea care poate oferi acoperire unei operațiuni hibride.

De aceea, lecția de la Novorossiisk este mai importantă pentru România decât pare la prima vedere. Nu pentru că scenariul de acolo se va reproduce identic pe litoralul românesc sau pe Dunăre, ci pentru că demonstrează cât de repede poate fi transformată infrastructura civilă într-un instrument de presiune strategică și cât de greu devine, într-un asemenea război, să mai separi complet economia de securitate. România trebuie să fie pregătită nu doar pentru atacul pe care îl vede venind, ci și pentru campania pe care, la început, nimeni nu este sigur că o vede. Pentru că, în războiul hibrid, momentul cel mai periculos nu este neapărat acela în care adversarul lovește. Este momentul în care a lovit deja de mai multe ori, iar statul încă discută dacă incidentele au sau nu vreo legătură între ele.

Adevăratul test pentru NATO

Convergența dintre avertismentele privind dronele capturate și experiența războiului împotriva infrastructurii energetice conduce către aceeași concluzie.

NATO trebuie să se pregătească pentru un adversar care nu va oferi neapărat un atac clar, ușor de atribuit și imposibil de contestat.

Testul ar putea veni sub forma unei acumulări de incidente.

Fiecare, luat separat, suficient de mic pentru a nu provoca un răspuns colectiv.

Împreună, suficient de multe pentru a produce teamă, costuri economice și neîncredere între aliați.

Aceasta este zona îngustă în care Rusia poate încerca să opereze: între ceea ce NATO este dispusă să tolereze și ceea ce alianța consideră un atac.

Pentru București, răspunsul nu poate fi doar militar.

Protejarea rețelelor energetice, a căilor ferate, a porturilor, a telecomunicațiilor și a infrastructurii digitale trebuie tratată ca parte a apărării naționale, nu ca o problemă tehnică rezervată ministerelor și companiilor.

La fel de importantă este capacitatea de atribuire rapidă.

Într-o criză construită în jurul ambiguității, cel care stabilește primul ce s-a întâmplat și poate demonstra cine este responsabil câștigă un avantaj strategic enorm.

Pentru că adevărata miză a unei drone deturnate nu este neapărat distrugerea pe care o poate provoca.

Este confuzia pe care o lasă în urmă.

Iar următorul test al flancului estic s-ar putea să nu înceapă cu întrebarea dacă NATO are suficientă putere militară pentru a răspunde.

Ar putea începe cu una mult mai dificilă: Cât de repede poate NATO să înțeleagă că este atacată?