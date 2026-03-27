Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
Antisemitismul, fenomen în creștere rapidă în țările Uniunii Europene?

Se multiplică sondajele pe această temă, mai mult decât interesantă în sine și deosebit de semnificativă prin consecințele sale dramatice pe timp de crize ca aceasta de o traversează acum lumea în care trăim. Este evident că antisemitismul și anti-americanismul sunt în creștere, uneori exponențială în numeroase zone ale lumii, dar pe noi ne interesează cum fenomenele acestea se repercutează asupra Europei și cu ce urmări directe asupra spațiului social și politic.

Foarte bine, dar pe ce bază am putea face o analiză corectă căci întrebarea, pe fond, vizează corectitudinea sondajelor de opinie și, în acest sens, revelatoare mi se păare discuția în jurul Raportului Agenției europene a drepturilor fundamentale publicată pe 27 ianuarie în acest an în care se arată că lipsa de date fiabile și comparabile constituie o piedică importantă în lupta antisemitismului.

Asta din cauză că, așa cum subliniază Raportul, unele State Membre, din diverse considerente motivate politic, nici măcar nu raportează oficial diversele incidente în acest domeniu, în ciuda evidențelor raportate în mass media: „Statele Membre UE clasează și numără în mod diferit” actele de antisemitism semnalate ceea ce, în mod clar, influențează negativ statisticile respective. „Pentru combaterea antisemitismului trebuie să dispunem de date solide care să reflecte întreaga amploare a sa în Europa” -spunea Sirpa Rautio, directoarea Agenției, adăugând că „doar astfel putem favoriza o Europă unde evreii să trăiască în libertate și în mod deschis...” .

Este o problemă care trebuie să ne preocupe? Pentru a rămâne în același domeniu al statisticilor, am ales ca bază de răspuns un sondaj EUROBAROMETRU https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3379

din luna ianuarie a acestui an din care reiese că 55% dintre cetățenii europeni consideră că antisemitismul este o problemă majoră în țările lor și 47% dintre respondenți cred că antisemitismul s-a amplificat în decursul ultimilor 5 ani. Iar țările în care antisemitismul pare să înflorească cel mai rapid Olanda, Suedia sau Danemarca,, iar cetățenii din Franța, Italia sau Suedia sunt cei mai înclinați să considere că antisemitismul este o problemă importantă. Interesant este și faptul că 69% dintre europeni estimează că războiul din Orientul Mijlociu este un factor care influențează în mod direct percepția asupra evreilor din Europa.

Tot în ianuarie 2026, centrul regional european al ONU raporta că 78% dintre profesori s-au confruntat cu incidente antisemite în școli (vedeți, în acest sens, primul Raport publicat de UNESCO https://www.unesco.org/fr/articles/une-etude-de-lunesco-revele-que-lantisemitisme-touche-trois-quarts-des-salles-de-classe-de-lue?hub=701 ).

În cazul României – descărcați documentul cu două grafice din Euro Barometru https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3379 – datele obținute de realizatorii sondajului arată că 55% dintre cei chestionați spun că, pentru ei, antisemitismul „este o problemă” în timp ce un procentaj destul de important,. Adică 41% spun că „nu este o problemă”. Spre deosebire de media europeană, doar 47% dintre români cred că fenomenul a crescut în ultimii 5 ani în timp ce 37% spun că a rămas la același nivel, iar 9% au spus că este în descreștere.

Desigur, acesta ar fi contextul în care să amintim că la nivel european există o strategie de luptă împotriva anti-semitismului https://commission.europa.eu/document/download/f4acc4d4-689e-4db8-8c89-c7243b76ab88_en?filename=JUST_template_comingsoon_standard_0.pdf#:~:text=organisations%20combating%20racism%20and%20racial%20discrimination.

Dar se pare că demersurile politice nu mai sunt suficiente deoarece numărul actelor violente îndreptate împotriva evreilor europeni, a locurilor de cult și școlilor lor, cu graffiti și vandalizări de cimitire sunt în creștere semnificativă, cu un foarte posibil raport de cauzalitate cu efectele economice ale acțiunilor militare israeliene care, în paralel cu cele americane, dărâmă și stabilitatea prețurilor energetice pe plan mondial.

După părerea mea, poate de frică și amintindu-și de antisemitismul, tot extrem de violent, din perioada premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial, elitele politice europene se crispează atunci când trebuie să discute nu principiile, ci realitatea din stradă a fenomenului, știind cât de ușor poate fi dus spre explozie prin exploatarea sa nerușinată de politicienii în goană după voturi.

Poate este explicația pentru concluzia pe care colegii de la cotidianul HAARETZ https://www.haaretz.com/hblocked?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fopinion%2F2026-03-17%2Fty-article-opinion%2Fisrael-has-become-dangerous-for-jews-around-the-world%2F0000019c-f638-d938-a9fd-fe39928d0000 o publicau în urmă cu câteva zile într-un titlu mai mult decât provocator-sugestiv: „Israelul a devenit primejdios pentru evreii din întreaga lume” ?

Ce este cu adevărat îngrijorător este că, extrem de vizibil, ceea ce era odată rămas la nivelul unor discuții animate pe rețelele sociale folosite pentru operă de propagandă și contra-propagandă, evoluează acum spre piața politică și se transformă, din nou, ca odinioară, în armă mortală. Uitați-vă bine la cine se pregătesc s-o mânuiască și, mai ales, la cine creează condițiile pentru ridicarea cortinei în următorul act al tragediei.

