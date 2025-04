Precizările BEC privind deciziile de înlăturarea a materialelor publicitare politice. 534 de postări șterse de pe platformele de socializare

BEC a subliniat în contextul deciziilor de înlăturare a 534 de materiale publicitare că acționează doar la plângerea persoanelor interesate, neavând competența de a se sesiza din oficiu.

„În perioada 13.04-20.04.2025, BEC a emis un numar de 153 decizii de admitere a plangerilor privind campania electorala în mediul online și un numar de 201 decizii de respingere.

Prin deciziile de admitere au fost înlăturate:

a) 376 materiale publicitare politice cu conținut ilegal, postate pe conturi a căror autenticitate nu poate fi verificată, conturile nefiind asumate de către persoane fizice ori juridice;

b) 141 materiale publicitare politice cu conținut ilegal postate de către actori politici -formațiuni politice ori persoane care dețin funcții elective ori alte funcții publice- fie pentru nerespectarea dispozițiilor legale care reglementează semnalarea prin etichetare a materialelor de publicitate politica, fie pentru alte 1ncalcari ale legislației in materia campaniei electorale;

c) 17 materiale publicitare politice cu conținut ilegal postate de către persoane fizice care nu dețin funcții elective ori alte funcții publice- dar care sunt actori politici, cu potențial de influențare a electoratului- fie pentru nerespectarea dispozițiilor legale care reglementează semnalarea prin etichetare a materialelor de publicitate politica, fie pentru alte încălcări ale legislației in materia campaniei electorale”, a precizat Biroul Electoral Central într-un comunicat de presă.

Ce spune BEC despre deciziile de înlăturare a materialelor

Potrivit BEC, 3 decizii sunt în curs de soluționare, după ce au fost atacate în instanță: „Un număr de 19 decizii -3% din numărul total- adoptate de către BEC de la demararea campaniei electorale la data de 4 aprilie 2025, fie de admitere a plângerilor, fie de respingere, au fost contestate in instanta de către persoanele fizice ori juridice interesate, pana in prezent fiind menținute 16 decizii, in alte 3 cazuri litigiile fiind in curs de soluționare”.

„Precizăm că, exercitarea atribuției de a emite ordine de înlăturare de pe platformele online foarte mari, a materialelor de publicitate politică- cu conținut ilegal, BEC acționează doar la plângerea persoanelor interesate, neavând competența de a se sesiza din oficiu”, a mai transmis BEC.

De asemenea, BEC a reiterat că, „atât comunicările care se circumscriu în limitele activității jurnalistice de informare a publicului, cat și opiniile publice exprimate în nume personal, in mediul online, de către persoane fizice care nu sunt actori politici, nu constituie materiale de publicitate politică și că, în nici un caz, nu a dispus înlăturarea unor astfel de comunicări ori opinii de pe platformele online foarte mari”.

În unele cazuri este vorba de schimbarea produsă în USR, partid care și-a retras sprijinul pentru candidatul desemnat în alegerile prezidențiale din mai. Curtea de Apel București a respins contestația USR la decizia BEC care interzice partidului să facă campanie pentru Nicușor Dan.

Contestația USR a fost anulată de instanță pentru că nu e depusă de președinta partidului, Elena Lasconi. Partidul a anunțat că va face recurs.