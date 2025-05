Sfatul unui celebru bancher pentru Nicușor Dan: „Nu! Te rog, nu spune asta”/ „Adoptă un discurs ca al lui Bolojan”

Economistul Radu Georgescu, fost director de bancă, îl avertizează pe Nicușor Dan că trebuie să adopte un discurs asemănător cu cel al lui Ilie Bolojan, pentru a fi credibil în Occident. Deocamdată, George Simion ar avea inițiativa, e semnalul său de alarmă.

Radu Georgescu a fost surprins neplăcut de tot ceea ce se întâmplă și de lipsa de reacție a lui Nicușor Dan. Într-o postare pe Facebook, Radu Georgescu trage un semnal de alarmă.

„Te rog ajută-mă. Eu nu mai înțeleg nimic din politică românească. George Simion spune ce ar fi trebuit să spună Nicușor Dan. Iar Nicușor Dan spune ce ar fi trebuit să spună George Simion. Ieri am văzut interviul cu George Simion în care vorbește despre planurile lui economice. Am crezut că nu văd și nu aud bine. Este primul politician care spune cu subiect și predicat că vrea să reducă numărul de bugetari cu 500.000. Woow! Este ceva să spui lucrul acesta cu 10 zile înainte de alegeri”, scrie el.

Interviul a avut multe din măsurile economice ale lui Javier Milei, președintele Argentinei, amintește expertul.

„Stai un pic. Lucrul acesta trebuia spus de Nicușor Dan. Eu credeam că Nicușor Dan este cel care vrea să restructureze economia României. Eu am spus de mai multe ori că avem nevoie în România de un Milei. Surpriză. Azi, în Bloomerg, unul dintre cele mai mari ziare financiare din lume, este un articol despre cel care vrea să aducă pe linia de plutire economia României. Se face comparația cu Milei. Este numit „ Eroul României” și „ Dracula” care vrea să facă ordine în România. Acest ziar este citit de toți CEO de mari bănci din lume. Woow”, mai scrie el.

„Nu! Te rog, nu spune asta”

În replică, Nicușor Dan a avut un interviu în care nu a reușit deloc să puncteze, deși mingea i-a fost ridicată la fileu.

„Ieri, Nicușor Dan a dat și el un interviu. A fost întrebat despre situația economică din România și despre creșterea cursului la euro. A spus că nu este nicio problemă, că totul este în ordine. Nu! Te rog, nu spune asta. Acest lucru l-au spus timp de 2 ani cei care au plecat acum de la guvernare. Tu trebuia să spui ce a spus Ilie Bolojan când a fost întrebat despre situația economică. Ilie Bolojan a spus că este o situație gravă din punct de vedere economic și că trebuie să facem ajustări financiare. Eu sunt 100% capitalist. Cred că bunăstarea financiară a familei mele nu depinde de niciun partid politic. Am zero interes pentru politică. Din acest motiv pot să privesc obiectiv perspectiva politică. Ultimele interviuri mă bagă rău în ceață. Știu că România trebuie să ia deciziile economice pe care le-a luat Milei în Argentina. În acest moment habar nu am cine este Milei în România. Tu cine crezi că este Milei în România?”, a încheiat Radu Georgescu.