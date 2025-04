Crin Antonescu susține că n-are de gând să facă cerere pentru pensie specială. „Nu trebuie să mă angajez public, nu am nicio obligație”

Candidatul coaliției în alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a declarat, miercuri, că nu a cerut și nu va cere „niciodată” pensia specială de parlamentar, deși, conform legii, ar fi eligibil.

„Nu trebuie să mă angajez public, nu am nicio obligație în sensul acesta, pot doar să vă informez doar că sunt beneficiar potențial, aș putea face cerere pentru pensie specială, dar nu am făcut-o și nu voi face această cerere de vreme ce azi cer Guvernului și Parlamentului care a reușit, în fine, să elimine pensiile parlamentare nu văd de ce ar face-o și pentru magistrați”, a declarat Crin Antonescu la Antena 3.

Acesta a precizat că nu este vorba de militari și nici despre cei din sistemul de Apărare, ci strict despre magistrați.

„Am analizat cu juriștii ce poate fi neconstituțional să iasă la pensie la 65 de ani și să aibă o pensie pe contributivitate. Suntem de acord să aibă salarii foarte mari, așa e peste tot, dar pentru numele lui Dumnezeu să nu ne mai plângem că avem munți de dosare, CSM-ul n-a protestat niciodată să spună că-i pare rău că durează ani de zile procesele, că există o lentoare în justiție inclusiv față de infracțiuni foarte grave”, a mai spus Crin Antonescu.

Acesta a răbufnit, după ce a fost întrebat dacă are de gând să facă solicitare pentru pensia specială.

„Dumneavoastră cum doriți? Să n-o fac niciodată? N-o voi face niciodată! Să nu mă puneți să jur, să nu mă puneți să dau în scris”, a susținut el.

Reacție la scandalul Elena Lasconi - USR

Crin Antonescu a reacționat și la decizia USR de a retrage sprijinul pentru Elena Lasconi în alegerile prezidențială, mișcare pe care a numit-o o „trădare meschină”.

„Eu am văzut multe trădări, am și trăit câteva. Dar o trădare ca cea de azi, așa meschină, de urâtă, nu am văzut. Ce a pățit azi doamna Lasconi e una dintre cele mai negre pagini din istoria politicii. N-are a face cu șansele mele, sau ale lui Nicușor Dan sau ale Elenei Lasconi. E vorba de un om care și-a asumat, la cererea colegilor, o candidatură grea, un om cu nu foarte multă experiență politică, s-a luptat, a avut curaj și a obținut un scor excepțional. Faptul că vor să schimbe candidatul e treaba lor. Dar puteau spune de la început”, a declarat acesta.

El a mai explicat că nu crede că procentele Elenei Lasconi i-ar reveni automat lui Nicușor Dan.

„Problema lui Nicușor Dan era să o elimine pe doamna Lasconi pentru a recupera ecartul dintre noi doi în speranța că ... nu știu câte procente găsesc dânșii în sondaje, cele câteva procente îi vor reveni automat. Eu nu cred că îi vor reveni automat. Doamna Lasconi candidează încă și dacă nu ar mai candida aceia sunt niște oameni care își vor împărți cumva voturile, nu știu unde se vor duce, dar nu sunt un pachet de buletine votate deja care i se duc domnului Nicușor Dan”, a spus el.

Mai multă autoritate pentru premier

Întrebat în ce situații ar merge la Guvern să prezideze o ședință, Crin Antonescu a declarat că va merge destul de des.

„Când ajungi la Guvern, dacă vorbim o ședință o și prezidezi, așa spune Constituția, nu însă pentru a știrbi cu ceva autoritatea premierului. În paranteză, azi unul dintre contracandidații mei care a fost premier, Victor Ponta, asumă întrutotul pe perioadă fizică reușitele acelei perioade, uitând că a fost ministrul unei Coaliții, uitând că acei ani, 2012-2013, eu ca partener politic al domniei sale, ca lider al PNL; am avut o atitudine fără precedent, în sensul în care departe de a-i limita autoritatea, i-am întărit-o și mi s-a părut corect și mi se pare corect și acum. Dacă voi merge la ședințe de Guvern vor merge pentru că socotesc că e nevoie de prezența președintelui acolo pentru a întări autoritatea premierului, nu la concurență”, a mai spus Crin Antonescu