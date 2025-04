Biroul Politic al USR a decis stoparea finanțării campaniei electorale pentru Elena Lasconi. Va fi convocat Comitetul Politic care va anunța că partidul îl susține pe Nicușor Dan la alegerile din luna mai. Decizia va duce și la debarcarea Elenei Lasconi de la conducerea USR.

UPDATE 11.50: Nicușor Dan a fost informat înainte de a fi luată decizia

„L-am sunat aseară după ce am primit ultimele cifre și era clar că ne vom întâlni pentru această discuție, l-am sunat pe Nicușor Dan. Nu a fost un apel lung, nu am făcut negocieri. Am spus că ne reauzim după discuția de Birou Național. (...) Ieri la telefon mi-am exprimat încrederea că va continua un parteneriat între el și USR când va fi președinte”, a mai explicat Dominic Fritz.

USR nu va putea însă să finanțeze campania lui Nicușor Dan.

UPDATE 11.45: Decizia va duce și la schimbarea conducerii USR

„Lasconi este președinta partidului, este clar că va fi nevoie să ne și reordonăm ca partid”, a precizat Dominic Fritz cu privire la viitorul formațiunii politice.

„Cred că dacă mâine comitetul politic va confirma, gestul normal va fi să se retragă și din funcția de președinte”, a mai spus Dominic Fritz.

Potrivit acestuia, un prim sondaj realizat în urmă cu o săptămână ar fi dat primele rezultate proaste care au pus pe gânduri liderii formațiunii. USR a schimbat casa de sondare, însă cifrele au fost confirmate. De asemenea, partidul a primit mesaje să evite un tur II între doi candidați anti-europeni, a mai spus Dominic Fritz.

Întrebat cine va deconta dacă Nicușor Dan nu ajunge în turul II, Dominic Fritz a precizat că membrii USR au încredere în șansele candidatului.

De asemenea, Fritz a menționat că membrii formațiunii sunt interesați de soarta țării și nu de soarta partidului.

***

„Nu mai suntem în acel context. Nu mai exista o cale pentru Elena Lasconi să ajungă în turul II. Astăzi, în şedinţa de Birou Naţional, am decis să convocăm un Comitet Politic şi să punem pe primul loc responsabilitatea faţă de această ţară, chiar dacă înseamnă o decizie dureroasă pentru partid şi să votăm susţinerea unui independent pentru funcţia de preşedinte al României. Nu este o decizie pe care am luat-o uşor”, a motivat Dominic Fritz, precizând că două sondaje realizate de USR au arătat că în finala prezidenţială ar intra candidatul AUR, George Simion şi candidatul independent Victor Ponta, iar Nicuşor Dan s-ar clasa pe locul trei.

Potrivit acestuia, momentul „va rămâne o rană pentru USR. Dar această rană poate fi vindecată cu o victorie a forțelor pro-europene pe 4 și 18 mai”.

„Este un moment dificil pentru noi ca partid şi pentru Lasconi e dificil. Nu putem să punem pe primul loc orgolii personale sau orgolii de partid pentru că suntem într-o situaţie cu o miză istorică”, a explicat Fritz.

Totodată le-a transmis liberalilor să nu pice în capcana PSD, despre care a susținut că ar avea un alt candidat.

„Fac un apel la PNL şi la UDMR care astăzi lansează candidatura lui Crin Antonescu, nu picaţi în capcana PSD care are un candidat şi ştim că unii din votanţii PSD îl vor vota. Nu repetaţi greşeala de anul trecut de a nu crede în propriile sondaje”, a mai afirmat Fritz.

Comitetul politic este convocat pentru data de 24 aprilie, însă mâine, 10 aprilie, va fi convocat un comitet informal.

Decizia a fost luată cu doar două voturi împotriva și vine în urma unui sondaj realizat la comanda USR, în perioada 2-7 aprilie, care o plasează pe Elena Lasconi, candidata partidului la alegerile prezidențiale, pe locul cinci, cu 4,1% dintre voturi.

Membrii USR i-au cerut inițial în privat șefei partidului să se retragă din cursa prezidențială în favoarea lui Nicușor Dan. Lasconi a refuzat și a acuzat într-un mesaj intern că este „supusă presiunilor sistemului” să se retragă și că „baroni și găști USR” fac „jocul sistemului”.

Lasconi a mai spus că, miercuri „o parte din colegii noștri fricoși, vor face o conferință de presă prin care vor pretinde că Uniunea Salvați România, prin niște fricoși, își declară susținerea pentru un salvator din exterior. Sunt doar fricoși sau cai troieni? Întreb”.

Cei cinci lideri care au cerut debarcarea șefei USR sunt: Dominic Fritz, Ionuț Mosteanu, Dan Barna, Allen Coliban și Stelian Ion.

