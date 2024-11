Kelemen Hunor, candidatul UDMR la alegerile prezidenţiale: „Am votat vocea raţiunii”

Principalii candidaţi la alegerile prezidenţiale din acest an s-au prezentat, duminică dimineaţă, rând pe rând, la vot. Candidatul UDMR, Kelemen Hunor, a votat în localitatea sa natală din Harghita, pentru un „preşedinte protector”, care reprezintă „vocea raţiunii”.

Duminică dimineaţă, preşedintele şi candidatul UDMR la alegerile prezidenţiale, Kelemen Hunor, a votat la Cîrţa, localitatea sa natală, din judeţul Harghita.

„Am votat în armonie totală cu convingerile mele politice şi morale şi am votat vocea raţiunii. Vă îndemn să mergeţi la vot, astăzi este primul tur al alegerilor prezidenţiale şi sunt convins, sper că vom avea un preşedinte care va fi mult mai atent la tot ceea ce doreşte societatea românească”, a declarat Kelemen Hunor.

El le-a declarat jurnaliştilor că este încrezător în faptul că viitorul preşedinte va fi unul mult mai atent la dorinţele societăţii româneşti actuale şi a precizat că, dat fiind contextul intern şi internaţional, România are nevoie de un preşedinte „protector”.

„România are nevoie de un preşedinte care este de partea oamenilor, care asigură securitatea, aş putea să spun preşedinte protector, care are capacitatea de a asigura securitatea pentru fiecare om, va reda speranţa pentru fiecare familie şi se va ocupa în primul rând de problemele legate de declinul demogafic fiindcă asta este problema cea mai importantă a României”, a spus Kelemen Hunor în legătură cu aşteptările pe care le are în legătură cu viitorul preşedinte al ţării.