Joaca lui Călin Georgescu cu siguranța României. „Scutul de la Deveselu e o rușine” vs. „E exclusă orice variantă de a-l elimina”

Călin Georgescu se contrazice de la o zi la alta în privința unor declarații făcute în urmă cu mai multe săptămâni, luni sau chiar ani. Un caz special este cel al celebrului scut de la Deveselu, pe care l-ar fi vrut desființat în urmă cu câțiva ani.

Invitat la postul de televiziune Realitatea Plus, Călin Georgescu a fost întrebat care este poziția sa față de NATO și față de scutul de la Deveselu. „Cu scutul de la Deveselu este exclusă orice variantă de a-l elimina. Pe mine mă interesează să știu exact ce est acolo, să îmbunătățesc situația, daca e posibil, să înțelegem că o pace durabilă înseamnă și o armată puternică. Deci nu am nicio intenție să renunț (la scutul de la Deveselu - N.R.) , ci doar să țiu precis despre ce este vorba, mai ales in această situație”, a răspuns Georgescu.

Afirmația sa este falsă sau cel puțin este contrazisă de ceea ce a spus în 2021, în cadrul unui alt interviu. Atunci, Călin Georgescu susținea că acest scut „e o rușine diplomatică”. Rămâne de văzut când a spus adevărul: atunci sau acum.

„Scutul Deveselu este o rușine diplomatică. Scutul nu are nimic legat de apărare. Din contră, ne-a tras într-un conflict de care nu aveam nevoie. Scutul ca atare este o parte a politicii de cofruntare. Scutul nu este o chestiune de pace, cum este prezentat de cei care au pupat ghiulul la diverse porți. Armata română ca apărare nu există. Noi am externalizat răspunderea, acțiunile și deciziile în securitatea națională și apărarea țării. Toate programele de guvernare așa zise de 30 de ani nu au fost decât o listă privată de cumpărături, e escorcherie. Nici o țară din blocul NATO care în eventualitatea în care va fi atacată de Rusia, vă asigur că NATO nu îi va lua apărarea. Acest club este inexistent”, afirma Georgescu, în 2021, pe când cocheta cu AUR.

I-a înfuriat până și pe cei de la AUR

Aceste declarații au fost prea mult până și pentru cei de la AUR, care s-au disociat de el și au declarat că susțin apartenența României la NATO.

Între timp, confruntat cu acuzații că ar fi pro-rus și anti-occidental, Călin Georgescu a încercat să șteargă cu buretele aceste declarații, iar echipa sa a șters de pe You Tube clipul în care afirma că scutul de la Deveselu e o rușine. AICI.

Sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore de la Deveselu reprezintă o contribuţie comună a SUA şi a României la NATO şi facilitează apărarea împotriva ameninţărilor la adresa Alianţei venite din afara zonei euro-atlantice.

Laitmotivul independeței economice

Afirmația despre NATO și scutul de la Deveselu nu a fost singura controversată. În trecut, Călin Georgescu a declarat în repetate rânduri că românii vor fi independenți economic, dar până azi nu a fost capabil să explice foarte clar cum ar face acesta. Așadar, e o altă declarație neclară, candidatul face afirmația fără a da și soluții.

„Independența noastră financiară vine din capacitatea de a ne finanța singuri”, a spus Călin Georgescu, în acest an. Apoi, într-o emisiune electorală la TVR, el a detaliat și a spus că:

„Statul român sau orice fel de antreprenor român trebuie să aibă minim 51% în orice fel de acțiune bilaterală. Resursele, industria sau agricultura sau pământul sau apele, orice vei face ca program trebuie să fie în avantajul țării tale. 51% este foarte important pentru că asta înseamnă că tu deții controlul, nu îl dețin străinii”.

Pe hârtie, totul arată foarte bine. În realitate, Călin Georgescu nu a reușit până în prezent să explice care ar fi mecanismul magic prin care ar putea să facă toate aceste lucruri. El a mai promis o Românie fără datorii, dar ultimul care a făcut acest lucru, dictatorul Nicolae Ceaușescu, a transformat România într-o adevărată Coree de Nord a Europei și a supus populația foametei, frigului și întunericului, la propriu, pentru a-și atinge obiectivele.

Nu este clar dacă Georgescu a descoperit o metodă magică pentru a face asta, în condițiile în care țări infinit mai dezvoltate decât România, așa cum sunt Statele Unite ale Americii, Franța și Japonia au datorii uriașe, dar acest lucru nu le împiedică să aibă o economie dezvoltată, iar nivelul de trai să fie ridicat. De altfel, niciuna dintre aceste țări nu este indepenedentă 100% economic, ci se completează cu alte state, către care exportă și de unde importă, pentru a-și susține propria economie.