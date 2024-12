„Este Dumnezeul lui Călin Georgescu pe pământ”. CTP critică deciziile CCR. „Cât costă operația specială CîCîRî-Greblă”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu acuză CCR de mesaj „manipulator anti Lasconi” și se întreabă cine plătește „daunele financiare și de imagine” provocate României de ceea ce numește „operațiunea specială CîCîRî-Greblă”.

„Cât costă operația specială CîCîRî-Greblă? CîCîRî a intrat cu tancul în campania electorală, decretând, pentru că pot, renumărarea tuturor voturilor din turul 1 al prezidențialelor. Ținta, cum am spus, nu putea fi alta decât anularea celor 2.700 de voturi ale lui Lasconi peste Ciolacu”, scrie CTP, într-o postare pe Facebook.

„Mesajul manipulator anti Lasconi, maximum ce au putut face CîCîRî-BEC pentru Ciolacu”

Celebrul gazetar acuză Curtea Constituțională a României că a pornit și oprit „la cherem” renumărarea voturilor din primul tur al alegerilor prezidențiale 2024.

„Când au constatat că nu le iese, BEC Greblă, inițial secretos în legătură cu procesul de renumărare, a aruncat public informația că M. Ciolacu e în fața lui Lasconi la votul din țară, și că mai sunt „numai” 600.000 și ceva de voturi din diaspora de renumărat. Carevasăzică, Lasconi e trimisă în turul 2 nu de țară, ci de cei din străinătate – este mesajul manipulator anti Lasconi, maximum ce au putut face CîCîRî-BEC pentru Ciolacu. După care au oprit renumărarea, la fel de la cherem cum au pornit-o”, se mai arată în postare.

CTP: „Cine răspunde pentru ocazia oferită lui Putin de a-și bate joc în direct de România”

Cristian Tudor Popescu se întreabă „cine plătește daunele financiare și de imagine pricinuite României de operațiunea specială CîCîRî-Greblă?”.

„Întrebare: cine răspunde pentru ocazia oferită lui Putin de a-și bate joc în direct de România și a-l promova pe C. Georgescu, favoritul lui, în vreme ce Dughin anunță că, îndată ce C. Georgescu câștigă, România va deveni parte a Rusiei? CîCîRî în niciun caz, căci este Dumnezeul lui C. Georgescu pe pământ”, încheie gazetarul.