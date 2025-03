Aproape toți candidații la alegerile prezidențiale au șanse să ajungă în turul II, indiferent de felul în care arată sondajele, consideră experții consultați de „Adevărul”. Însă două mari surprize s-ar putea profila, în cazul în care Călin Georgescu nu va candida.

Nu există un candidat care să poată prelua integral sprijinul electoral al lui Călin Georgescu, însă cei cu potențial, pe lângă Dan Dungaciu, varianta vehiculată în spațiul public, sunt în primul rând George Simion, Victor Ponta, dar și George Becali, este de părere șeful INSCOP, Remus Ștefureac.

„Niciodată nu se întâmplă un transfer integral. Se pot transfera 30%, jumătate, poate mai mulți. Aici chiar suntem în era completă a scenariilor. Certitudinea este că nu e un transfer total. Pe de altă parte, pe fondul acestei fragmentări, realitatea ne-a și demonstrat, de fapt, că dacă ai un scor de sub 25% poți să te califici în finala prezidențială, chiar și sub 20%, așa cum s-a întâmplat în primul rând la alegerile prezidențiale din noiembrie”, a punctat șeful INSCOP pentru „Adevărul”.

De altfel, inclusiv varianta în care Călin Georgescu ar sprijini direct un alt candidat este una care nu ar avea un succes extraordinar. „Sigur că poate exista șansa unui transfer de voturi, atâta vreme cât domnul Călin Georgescu, cumva derulează o campanie activă de susținere. Asta nu înseamnă că, integral, persoanele care își manifestaseră intenția de vot pentru domnul Georgescu se vor duce spre domnul Dungaciu sau, eu știu, alt candidat care ar putea fi susținut de Călin Georgescu. Dar, cu siguranță, e o șansă importantă, mai ales având în vedere faptul că bazinul de susținători ai domnului Georgescu era destul de mare”, a mai explicat Remus Ștefureac.

Potrivit politologului George Jiglău, nu va exista un transfer direct de voturi în primul rând pentru că niciun alt candidat nu va putea stârni emoția necesară, indiferent de emoția provocată de faptul că Georgescu nu va fi pe buletinul de vot. Astfel că va fi foarte greu de înlocuit de suveraniști.

„Nu cred că poate să există un candidat exact la fel ca Georgescu, care să ia aceiași alegători, deci să fie un transfer unu la unu pentru noul candidat, pentru că, de când s-a pornit campania asta cu imaginea lui Georgescu, s-a creat o anumită imagine care stârnește destul de multă emoție și nu cred că există omul care să poată să provoace la fel de multă emoție și să aibă profilul ăsta, și aparent educat și aparent echilibrat în tonul vocii, chiar dacă spune enormități. Care să aibă și o doamnă Cristela lângă el. Tot profilul care a stârnit și emoție și un spirit din ăsta, așa revoluționar, justițiar, dar în același timp să fie perceput și drept un personaj oarecum echilibrat pentru că vorbește pe un ton calm și se uită atent în ochii tăi prin cameră. Deci nu văd că există așa ceva”, a explicat politologul George Jiglău.

„E greu de crezut că sunt candidații suveraniști interșanjabili”

Profesor de relații internaționale la Universitatea Paris-Est Marne-la-Vallée și la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Sergiu Mișcoiu este expert în grupări extremiste și extremism. El consideră că, în cazul în care candidatura lui Călin Georgescu va fi invalidată și de Curtea Constituțională, șansele așa-zișilor suveraniști la Palatul Cotroceni scad semnificativ.

„E greu de crezut că sunt candidații suveraniști interșanjabili. Și totuși este greu de crezut că există o orbire atât de mare în rândul oamenilor încât să treacă de la «icoana» Călin Georgescu la o altă «icoană» pe care să o voteze în mod automat și fără niciun fel de raționament privind persoana care ocupă funcția respectivă”, spune Sergiu Mișcoiu.

Profesorul clujean remarcă faptul că și următorul cel mai bine plasat din tabăra suveranistă, George Simion, nu stă foarte bine în sondaje, mai ales comparativ cu Călin Georgescu.

„Vedem în sondaje că, de exemplu, domnul George Simion performa cu cel puțin o treime sau dacă nu chiar jumătate din voturi față de domnul Georgescu. Și asta în condițiile în care domnul Simion era deja cunoscut și avea o presă publică importantă”, adaugă Mișcoiu.

Acesta consideră că, dacă CCR va menține decizia luată duminică seara de Biroul Electoral Central și îl va opri să candideze pe Călin Georgescu, voturile electoratului suveranist s-ar putea fărâmița suficient de mult pentru a avea parte chiar de unele surprize mari.

Candidatura care ar tulbura apele printre suveraniști

„Ne putem aștepta ca, într-adevăr, absența eventuală a domnului Călin Georgescu de pe buletinele de vot ale alegerilor prezidențiale, dacă așa va decide Curtea Constituțională, să ducă la o fărâmițare a votului pe culoarul acesta naționalist și să avem șanse mai mari ca chiar în turul al doilea să nu apară un candidat din această zonă. Și mai văd posibil și un alt scenariu, în care să avem în turul doi un candidat din zona politică respectivă, dar care să fie învins de un candidat din zona pro-occidentală. Suntem însă încă într-o zonă de speculație, pentru că nu avem niciun fel de certitudine că pe lista candidaților se va afla finalmente Călin Georgescu sau altcineva”, adaugă profesorul clujean.

Candidatura lui Victor Ponta ar putea să tulbure și mai mult apele în tabăra eurosceptică. În acest caz, voturile suveraniștilor ar fi și mai fragmentate, consideră Sergiu Mișcoiu.

„De exemplu, domnul Victor Ponta încearcă să prindă tot ceea ce poate apuca pe culoarul acesta suveranist și să facă un fel de cocktail de voturi între PSD-ști nemulțumiți că nu sunt reprezentați direct de un candidat PSD în aceste alegeri și suveraniști, eventual ai domnului Călin Georgescu. Asta dacă domnul Călin Georgescu nu va candida”, afirmă Sergiu Mișcoiu.

„O să asistăm la un clasic transfer de imagine”

În schimb, expertul în comunicare Radu Delicote este convins că locul care va fi lăsat liber de Călin Georgescu, în cazul în care CCR nu-i va da undă verde să candideze nici după depunerea contestației, va fi rapid umplut de un alt candidat al partidelor care se autointitulează suveraniste.

„O să îi ia cineva locul. O să asistăm la un clasic transfer de imagine prin care candidatul Călin Georgescu, care are un bazin relevant și important de votanți, va transfera mai departe către un alt candidat sau o altă candidată acest val. În engleza de marketing mișcarea se numește endorsement, în română putem spune că este fix susținere. Iar această susținere, sigur nu va merge chiar 100% către acea persoană, dar cu mesajul potrivit și cu mișcarea potrivită de imagine, marea majoritate a votanților pot migra în mod natural”, explică Delicote.

Radu Delicote este rezervat în ce privește sondajele momentului și spune că situația actuală este prea volatilă pentru a trage concluzii.

„Ca scenarii plauzibile, vreau să stau deoparte de toate premonițiile de tip 6 din 49 pe care le vedem în ultimele ore, căci 15 martie este ultima zi în care oricine dorește să candideze își poate depune dosarul. Din 17 martie (am pus ca dată generică de final analiză dosare de candidatură) putem sa facem o analiză reală, corectă și sinceră despre cine va candida. Astăzi, inclusiv Ilie Bolojan este inclus în sondajele de opinie și acesta a declarat clar și răspicat că nu va candida”, adaugă expertul.

Când sondajele nu mai spun mare lucru

Profesorul Cristian Pîrvulescu este mai trașant. El spune că în acest moment nu trebuie exclus absolut niciun scenariu. Sondajele de până acum nu-i inspiră foarte multă încredere profesorului Pîrvulescu. El atrage atenția și asupra faptului că în acest moment nu este clar cine îi va lua locul lui Călin Georgescu, deși, spune el, George Simion și Diana Șoșoacă ar fi cu adevărat tentați să candideze.

„Eu am întotdeauna rezerve pentru că sondajele de opinie trebuie să fie interpretate. Iar interpretările trebuie să fie făcute cu foarte mare grijă. Sondajul de opinie nu dă aceleași rezultate la ipoteze diferite. Spre exemplu, dacă ipoteza e o prezență la vot de 40%, de 50% sau de 60%, rezultatele diferă. Deci am rezerve, dar da, alți candidați suveraniști pot recupera o parte dintre alegători, dar nu pe toți. În plus, va conta foarte mult și ce va spune Călin Georgescu, pentru că indiscutabil, deși nu era cunoscut acum patru luni, astăzi are o voce care se face ascultată de cel puțin 10% din electoratul român”, spune profesorul Pîrvulescu.

Cu toate acestea, favorit ar fi în acest moment, consideră Cristian Pîrvulescu, reprezentantul coaliției aflate la guvernare, Crin Antonescu. Există însă și un mare „dar” și în cazul reprezentantului celor trei partide aflate la conducerea țării, alianța dintre PSD, PNL și UDMR.

Crin Antonescu, marele favorit. Ponta și Lasconi, posibilele surprize

„E orice este posibil la alegeri. În momentul acesta, orice este posibil, confuzia este absolută. Adică, sigur că, teoretic, cele mai mari șanse le are domnul Crin Antonescu. El pare să aibă prima șansă. Cel puțin pentru a prinde turul 2, cu condiția ca PNL și PSD să sprijine într-adevăr această candidatură, nu numai s-o afirme, ceea ce rămâne de demonstrat. Domnul Nicușor Dan are de asemenea o șansă, dar nici domnul Victor Ponta, nici Elena Lasconi nu pot să fie excluși. Amândoi pot să facă surpriza, au șanse să ajungă măcar în turul doi. Vedem acum că doamna Elena Lasconi, la fel cum face și domnul Ponta, va încerca, încearcă, de fapt, să preia în egală măsură o parte din electoratul anti-sistem care a trecut de la USR la extrema dreaptă în ultimii ani. Așa îmi și explic parțial și decizia USR de a vota în favoarea candidaturii lui Călin Georgescu”, explică profesorul Pîrvulescu.

În ecuație ar putea să conteze mult mult dacă Elena Lasconi și Victor Ponta vor reuși să preia din votanții lui Călin Georgescu, în cazul în care acesta nu va putea să candideze.

„E important dacă doamna Lasconi sau domnul Ponta vor reuși să preia din electoratul anti-sistem, dar mai ales cât de mult. E important și ce vor face cei doi. Ar putea fi aici o cheie, dar sunt încă multe chei, multe necunoscute. Aș spune că depinde însă de foarte, foarte multe lucruri. Noi nici măcar nu am început campania oficială. După ce vom avea candidaturi finale, va începe și campania oficială și atunci vom putea înțelege mai multe lucruri. Până atunci, suntem într-o mare confuzie, din care, teoretic, ar trebui să profite extrema-dreaptă dacă vrea să profite. Vom vedea”, mai spune Cristian Pîrvulescu.