Exclusiv Game Over, Rusia! Cum ar putea rămâne suveraniștii fără candidat pe liste după interzicerea lui Georgescu. Expert: „Sunt suficiente motive”

Nu este exclus ca însuși Georgescu să fi decis să-i fie invalidată candidatura, ca parte a unui calcul politic, sunt de părere experții consultați de „Adevărul”, care iau în calcul inclusiv ca în luna mai să nu avem niciun naționalist pe buletinele de vot.

Călin Georgescu a ieșit oficial din cursa pentru fotoliul prezidențial, după ce Curtea Constituțională a menținut decizia anterioară a Biroului Electoral Central, care a respins candidatura auto-intitulatului suveranist. Acum, principala discuție este cine ar putea să-i ia locul și să preia electoratul său, cu doar câteva zile înainte de termenul limită până la care pot fi depuse candidaturile. Diana Șoșoacă, George Simion, Gigi Becali și chiar Victor Ponta se pretind la rândul lor suveraniști, dar rămâne de văzut care dintre ei ar putea fi noul suveran al suveraniștilor.

Experții consultați de „Adevărul” comentează excluderea lui Călin Georgescu și nu scot din calcul un scenariu greu de anticipat, în care așa-zișii suveraniști nu vor avea un candidat veritabil.

Expertul în comunicare Radu Enache nu a fost luat prin surprindere de decizia CCR. El consideră că CCR nu avea cum să ia altă decizie fără să provoace un scandal și mai mare și fără să fie în contradicție cu decizia anterioară prin care a anulat alegerile din decembrie.

„Chestia asta e echivalentă cu o condamnare penală”

„Odată ce i-au dat în decembrie o anumită decizie, în momentul de față, dacă ar admite contestația lui Călin Georgescu, ar deveni contradictorii cu ei înșiși, cu propria jurisprudență. Dar, cum să zic, partea curioasă, este că, practic, BEC îi interzice lui Călin Georgescu, pe termen nelimitat, orice fel de candidatură, din cauza unei atitudini. Cum să spun eu, chestia asta e echivalentă cu o condamnare penală, dar nu e făcută de o instanță de judecată, deci nu e făcută de puterea judecătorească din România, ci de o instanță administrativă. Până la urmă, BEC-ul este o instanță administrativă, ceea ce e foarte curios. Adică s-au depășit atribuțiile în cazul ăsta”, spune Enache.

Decizia CCR, altfel corectă, va pune și mai mult gaz pe foc în alegerile prezidențiale din luna mai. Radu Enache consideră că, și dacă ar fi fost lăsat să candideze, Călin Georgescu nu ar fi câștigat.

„Da, e o decizie care generează niște consecințe logic, greu de susținut. Dacă aș fi fost o persoană cu puteri mari în statul român, aș fi evitat eliminarea lui Călin Georgescu din cursa prezidențială. Nu știu, firește că dacă există niște dovezi, că am văzut prin presă tot felul de chestii îngrozitoare, dacă există asemenea lucruri, atunci organele de cercetare trebuie să-și facă datoria și dacă e cazul să fie pus sub acuzare, să înceapă urmărirea penală, să fie judecat, să existe o condamnare definitivă, în momentul ăla, da. Dar până atunci, chestia asta mi se pare evident un derapaj de la o funcționare corect-democratică a statului. Sunt sigur foarte multe persoane care, anti-Călin Georgescu fiind, susțin că, din principiu, vorbind așa moral, o persoană care are niște atitudini și un discurs anticonstituțional, după cum spun, nu poate fi lăsată să candideze”, mai spune el.

„Nu cred că e un argument valid”

Decizia este cumva discutabilă și ar fi fost de preferat ca instanțele judecătorești să fie cele care să stabilească vinovăția lui Călin Georgescu, susține Radu Enache.

„Nu cred că e un argument valid, pentru că, să spunem, marele atu al sistemului democratic este acela că poate fi falsifiabil în sensul lui Karl Popper. Adică poți să-ți imaginezi o cale legitimă democratic de a ieși din sistemul democratic. Asta nu înseamnă că trebuie să ieși sau că vei ieși. Asta înseamnă că sistemul nu e totalitar prin esența lui. Un sistem care nu permite ieșirea din sistem e întotdeauna totalitar. În comunism, cum am trăit eu și mulți alții, dar de o vârstă mai respectabilă, ca să zic așa, în comunism nu se imagina ieșirea din comunism. Noi trebuia să rămânem acolo forever, așa voiau conducătorii de atunci, asta caracteriza sistemul totalitar. La fel și, să spunem, fascismul sau alte regimuri din astea. Democrația trebuie, pentru a nu fi un sistem totalitar, să dea posibilitatea ieșirii din democrație. Dacă cetățenii sunt impregnați de democrație, ei vor respinge orice ieșire din democrație. O poartă trebuie să existe. Că nu o deschidem. Știm că dacă o deschidem se dărâmă totul, e cu totul altceva. Dar poarta ca idee trebuie să existe”, susține Radu Enache.

Georgescu nu ar fi câștigat alegerile

În plus, spune expertul, este aproape sigur că Georgescu nu ar fi câștigat alegerile, mai ales că în turul 2 ar fi existat o mobilizare împotriva sa, presupunând că ar fi ajuns până acolo.

„Politic vorbind, mie mi să pare că decizia de a-l împiedica pe Călin Georgescu să candideze este total contraindicată. Inclusiv pentru faptul că, judecând așa după sondaje, Călin Georgescu nu ar reuși să câștige din primul tur în luna mai. Și atunci e destul de plauzibil că majoritatea populației, care este, să zicem, pro-Uniunea Europeană, și, mă rog, arondată unor partide tradiționale, partidelor mainstream, ar vota în masă cu candidatul aflat pe locul 2 și ar răsturna rezultatul în turul 2. Acesta este un lucru plauzibil și mi se pare un exercițiu democratic cât se poate de rezonabil. Această decizie va continua să accentueze polarizarea asta și așa excesivă a societății. Polarizarea e o chestiune nu numai dramatică, ci și periculoasă, pentru că ea creează precedente. Pentru că, să zicem că, una peste alta, cazul Călin Georgescu și al candidaturii sale se rezolvă, cumva. Dar rămâne în interiorul conștiinței sociale, în memoria colectivă, rămâne frustrare, rămâne resentiment, rămân sentimente din astea de îngrădire a unor opțiuni și de adversitate față de cei care au câștigat”, conchide Radu Enache.

Calculul politic făcut de Călin Georgescu

În schimb, profesorul Cristian Pîrvulescu este convins de justețea deciziei. „Nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege”, spune Pîrvulescu. El are convingerea că BEC și CCR au luat decizia corectă. Pe de altă parte, Cristian Pîrvulescu nu exclude ca însuși Călin Georgescu să-și fi dorit să-i fie respinsă candidatura, ca parte a unui calcul politic.

„Nu există dubiu că BEC și CCR au judecat absolut corect în acest caz. Pe de altă parte, ar fi fost bine dacă anumite măsuri ar fi fost luate mai repede, pentru că existau baze legale. În ceea ce-l privește pe Călin Georgescu, nu exclud ca el să fi trimis deliberat acea anexă la actele necesare înregistrării fără să le fi semnat. Din punctul meu de vedere acea anexă este o foarte bună dovadă a faptului că indirect domnul Georgescu recunoaște că a fraudat alegerile. Ar putea fi un calcul pragmatic, anume că dacă le-ar fi semnat ar fi putut să fie tras la răspundere pentru declarații mincinoase cu privire la banii folosiți în campania electorală. Pentru că principalul motiv pentru care au fost anulate alegerile a fost că domnul Georgescu a declarat 0 lei și 0 bani, cheltuieli electorale în condițiile în care campania sa a costat imens. Și noi vedem aici o picătură din modalitatea frauduloasă de finanțare a campaniei sale electorale. Știți, o campanie electorală care costă 0 bani nu există. 200.000 de semnături nu pot fi obținute fără eforturi, fără mobilizare, fără voluntari care trebuie declarați”, consideră Pîrvulescu.

Cristian Pîrvulescu vorbește și despre faptul că mișcarea suveranistă ar putea să rămână fără un candidat propriu. După respingerea candidaturii lui Călin Georgescu, cel mai îndreptățit ar fi să preia ștafeta George Simion, liderul AUR.

„Va fi greu, mai cu seamă că timpul rămas pentru înregistrarea candidaturii este foarte scurt. Există totuși o posibilitate, iar eu nu o exclud deloc. Anume, e posibil ca George Simion să fi adunat în secret semnături pentru a putea să candideze. Sigur, nu avem certitudinea că așa s-a întâmplat, dar nu aș fi surprins să aflăm curând că a făcut acest lucru. Ar putea să explice că a făcut-o ca măsură de prevedere pentru cazul în care Călin Georgescu ar fi fost interzis, ceea ce s-a și întâmplat. Nu știm însă cât de dispuși ar fi susținătorii acestor partide radicale să îl creadă și mai ales să-l urmeze”, spune Pîrvulescu.

Șanse mari să fie respinsă o viitoare candidatură a lui Simion

Pe de altă parte, Cristian Pîrvulescu consideră că o eventuală candidatură a lui George Simion ar putea fi respinsă.

„Dacă nu ar fi existat acele îndemnuri la violență, v-aș spune că George Simion, din cât înțeleg, a strâns deja semnături pentru candidatura asta, pe ascuns, și că foarte probabil își va depune candidatura zilele următoare, cu sprijinul lui Călin Georgescu. Dar ar fi puțin probabil să-i fie admisă candidatura, iar aici principalul motiv l-ar constitui ultimele sale declarații, în care a îndemnat la revoltă și le-a spus susținătorilor săi să-și suprime adversarii. Chiar dacă a șters apoi mesajul inițial, consider că există suficiente elemente pentru ca CCR să-i respingă candidatura, dacă ar vrea să și-o depună”, mai spune Pîrvulescu.

De asemenea, eurodeputata Diana Șoșoacă nu ar avea nicio șansă să candideze, consideră expertul. „Șoșoacă ar putea fi tentată să candideze, dar sunt convins că CCR i-ar invalida candidatura. Asta pentru că în cazul ei avem deja o decizie al Curții Constituționale, în octombrie, anul trecut, decizie care a fost deja invocată în hotărârea, în decizia, în motivarea Biroului Electoral Central de ieri. Deci mă aștept ca și candidatura doamnei Soșoacă să fie invalidată, pe același motive, și cred că și alte candidaturi vor putea fi invalidate exact în același sens. Altfel, știm că Șoșoacă și Simion au făcut și ei declarații anticonstituționale. În cazul ei există decizia luată în urmă cu câteva luni de CCR, care i-a respins candidatura din motive perfect întemeiate. Așa că sunt suficiente motive să le fie și lor respinsă candidatura”, adaugă Pîrvulescu.

„E Game Over Rusia”

În acest caz, așa-zișii suveraniști ar rămâne fără un candidat veritabil. „Victor Ponta ar fi cel care ar putea încerca să profite de acest lucru și să recupereze o parte din elecorat. Și mai e și Elena Lasconi, care încearcă și ea să ia o parte din acest electorat. Și ar putea să apară surprize, în cazul lor”, mai spune Pîrvulescu.

Și analistul politic Cristian Hrițuc spune că decizia CCR este una justă și că în felul acesta Rusia pierde meciul pe care spera să-l câștige în România.

„E Game Over Rusia! CCR a luat decizia bună, corectă, indiferent din ce unghi privim. Rusia a pierdut acest meci în România, este game over și pentru Călin Georgescu. Statul român și instituțiile sale au rămas în picioare. Este o decizie perfect legală a Curții Constituționale. Și, cel puțin de acum încolo, sperăm ca în procesul electoral ce va urma ingeriențele Rusiei să nu mai fie atât de mari, să fie stopate dacă ele vor mai exista. Iar în acest moment, eu cred că trebuie să ne bucurăm pentru că pionul Moscovei, omul pe care l-au infiltrat, pe care l-au ajutat și pe care au pariat, nu mai poate participa în această cursă electorală. Acum trebuie să avem grijă”, spune Cristian Hrițuc.

Totuși, el nu crede că „suveraniștii” vor rămâne fără reprezentant în cursa pentru Cotroceni. Cel mai probabil, vor scoate un nume din joben, posibil chiar un nume surprinzător, în condițiile în care și George Simion are multe probleme și este în mare măsură compromis.

O ecuație cu multe necunoscute

„Timp ar fi pentru ei dacă se concentrează pe procesul de colectare de semnături. 200.000 de semnături nu sunt puține, dar pentru un partid cu structuri cum este AUR se pot strânge în 2-3 zile. Deci, timp teoretic ar mai fi. Va fi o decizie grea și pentru ei din punct de vedere politic, pentru că totuși Simion este extrem de vulnerabil. Nu cred că mai poate fi vorba de alt candidat în afară de Simion din partea partidului AUR și al alianței lor cu POT sau ce mai au ei acolo. Dar în acest moment, acesta e un alt subiect de discuție, pentru că nu știm cum se va duce, cum se vor orienta oamenii. Nu știm nici legat de capitalul ăsta de vot, cei 30-35% ai lui Călin Georgescu, cum se vor împărți și electoratul către cine se va duce”, adaugă analistul.

Cristian Hrițuc vede perfect plauzibilă și ipoteza în care Călin Georgescu și-ar fi autosabotat propria candidatură, de teamă că problemele cu justiția i-ar anula-o oricum.

„Treaba cu autosabotatul poate fi o discuție, dar până la urmă vă dați seama că sunt... să zicem că ar fi speculații, subiectele sunt pe fond. Adică decizia CCR vine pe fond, decizia BEC a fost cum e pe fond, a existat suspiciunea asta, dar eu nu m-aș duce acum pe discuția de formă a declarației de avere. Românii trebuie să înțeleagă că Georgescu era un penal care n-a fost în stare să respecte Constituția și nu putea să fie el președintele care supraveghează ca această Constituție să fie respectată”, mai spune el.

CCR s-a întrunit marți pentru a discuta contestațiile depuse împotriva deciziilor BEC privind înregistrarea sau respingerea unor candidaturi la alegerile prezidențiale. După doar două ore judecătorii au anunțat că au menținut decizia Biroului Electoral Central (BEC) și au decis în unanimitate că suveranistul Călin Georgescu nu poate să candideze.