Video Călin Georgescu: „De acum un an și jumătate am simțit că voi fi președintele României”

Candidatul independent Călin Georgescu a fost prezent marți seară față în față cu jurnalistul Marius Tucă și a declarat că a simțit de mult că va fi președinte.

UPDATE: Călin Georgescu: ”Vreau să fiu un conducător de glie”

Despre rolul soției sale: ”Soția mea nu va avea un rol la Cotroceni, ci un rol în societate cum face acum, să ajute oameni”.

Acuzații de promovare idei fasciste, extremiste. ”Este fals, nu am nimic de a face cu așa ceva. Eu am declarat strict de două persoane, nu am folosit alte nume. Sunt dovezi în acest sens. În nicio declarație a mea nu am făcut apologia unei mișcări extremiste”.

Despre o dezbatere televizată: ”Pe doamna Lasconi am invitat-o de două ori, imediat după turul I la o dezbatere. Dânsa a refuzat public prima noastră propunere și ulterior am revenit la TVR și pe aceasta a refuzat-o. Am propus să fie invitați mai mulți jurnaliști și doamna Lasconi a refuzat. A cerut o prezență singulară în studio”.

Despre scutul de la Deveselu: ”Totul se va evalua, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele. Totul este transparent, va fi făcut legal și constituțional”.

Proiecte: ”Când voi fi președinte voi face Bursa Grâului la Brăila, Bursa Energiei la Bucuresti și Bursa Oțelului la Reșița.”

Călin Georgescu a spus că nu a mai fost de mult la Moscova. Nu își amintește dacă a fost în anul 2016, cum l-a întrebat jurnalistul, dar că a fost prin Clubul de la Roma.

Despre colaborarea cu Securitatea a spus a negat categoric acest lucru, dar că s-a încecrat o racolare discretă de către servicii când era la MAE.

Călin Georgescu a fost invitatul lui Marius Tucă la Gândul, ocazie cu care a mărturisit că simte de mai multă vreme că va deveni președinte. ”Am simțit că pot fi președintele României, acum un an și jumătate, când am și scris ceva despre asta”, a spus Georgescu, care a adăugat că dacă va fi ales președinte simte că va fi bine pentru România. ”Eu nu știu cum va fi, dar pot să simt cum va fi”.

Călin Georgescu a fost întrebat dacă îl consideră pe Vladimir Putin patriot, așa cum a declarat cu alte ocazii. ”Fiecare conducător de țară este patriot în felul lui. Așa știe președintele Putin să conducă țara sa”, s-a limitat la acest răspuns candidatul independent.

Cât despre relația pe care o va avea cu viitorul parlament și guvern, acesta a spus.

”Parlamentul a fost votat de popor, președintele tot de popor, eu pot să garantez că voi aduce stabilitate în guvern desemnând un prim ministru din coaliția care se prezintă cu o majoritate, un prim ministru pregătit moral, profesional. Respectăm Constituția. Îmi doresc să fiu președintele românilor și nimic altceva”, a mai spus Călin Georgescu.

”Sunt pro-român, nu doresc să scot România din UE sau NATO, dar pot să spun că în orice întâlnire statală vom negocia doar interesul românesc. Vom sta în picioare și nu în genunchi. Trebuie să știi să negociezi”, a mai spus Georgescu.