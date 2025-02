Jurnalist, director de vânzări pentru unele dintre cele mai citite publicații de fashion din România, Ovidiu Mureșanu, fostul corporatist, azi Digital Gentleman are o mare pasiune: să scrie.

Și cum pasiunile nu ne sunt date în mod întâmplător, in cazul său, pasiunea i-a devenit mod de viață și de business. The Story of O, blogul lui Ovidiu a împlinit 10 ani, de când spune povești din fashion și travel, toate experimentate de el.

La Adevărul Live, Ovidiu Mureșanu, creatorul care se reinventeză permanent și care desființează clișee, dezvăluie cum a devenit un tik toker de succes cu un content cult și de calitate.

De unde vine curajul să devii star într-un spațiu mult prea aglomerat cu un discurs cult și stil rafinat? Cum să ai succes pe TikTok cu video despre artă? Cum să nu stai cuminte, când cei mai mulți se uită întâi la buletin , înainte să facă ceva nou cu viața lor?

Urmărește o ediție realizată și moderată de Antoaneta Banu despre puterea și vulnerabilitatea unui Digital Gentleman.