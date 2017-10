Propaganda 2.0: „Admiratorii“ Gabrielei Firea, buluc pe adevarul.ro, simultan cu apariţia primarului general la interviurile Adevărul Live

Toată lumea este obişnuită cu prezenţa aşa-zişilor „fani“ virtuali, însă cât de greu este să-i prinzi pe aceştia? Mai ales atunci când se folosesc de calculatoarele Primăriei şi de cele ale Autorităţii Electorale Permanente pentru a publica mesaje de susţinere la adresa Gabrielei Firea, pe site-ul www.adevarul.ro.

Să începem cu începutul. Colegii de la departamentul IT au sesizat o creştere uşor neobişnuită a numărului conturilor de utilizator create pe adevarul.ro, cu ocazia emisiunii mai sus menţionate. Nimic special sau ciudat aici. Obişnuiţii site-ului ştiu că nu se poate comenta fără cont activ, iar doamna primar a stârnit un interes real în rândul cititorilor avizi de opinie.

Problema intervine după aceea. Din pură curiozitate, am zis să verificăm câteva dintre IP-urile folosite la crearea conturilor brusc apărute, mai ales prin prisma numelor comune care au fost atribuite acestora. Nu strică niciodată să dai două click-uri, nu? Ca să fim pe înţelesul tuturor, o adresă IP este unică şi este atribuită unui singur dispozitiv, conectat la o anumită reţea de Internet. Practic, este buletinul de identitate al unui calculator, telefon sau tabletă, conectate la Internet.

Surpriză. Printre conturile verificate am găsit trei care au fost create de pe adrese IP care aparţin de instituţii publice. Pentru cei care nu cunosc, există un site extrem de uşor de folosit, care îţi spune exact regiunea geografică, clientul şi provider-ul de Internet care aparţin de o anumită adresă IP.

IPlocation.net compară cele mai cunoscute baze de date de IP-uri şi te lasă să arunci o privire de ansamblu asupra locului din care provin acestea, precum şi asupra persoanelor care s-ar putea folosi de ele.

Cele trei conturi adevarul.ro care au fost create de pe adrese IP aparţinând de instituţii publice se numesc „Alexandra Popa”, „Cristescu Maria” şi „Naa Ovidiu”. La prima vedere, numele par banale, comune, exact ceea ce ar folosi cei care comentează oarecum „în bloc“, la comandă. Dar nu ne credeţi pe cuvânt, avem şi poze.

Pentru început, să vedem peste ce rezultat am dat atunci când am verificat conul „Alexandra Popa”. Avem mai jos datele comunicate de la IT, preluate automat de servere, atunci când contul a fost creat, împreună cu screen shot-ul aferent căutării de pe IPlocation.net. Putem vedea că locul care este dat de căutare este „Consiliul Local Al Mun.Buc. Centrul de Calcul”.

La o a doua privire, mai atentă, am descoperit că următorul cont creat cu adresa IP de instituţie publică afişa în rezultatele căutării de pe IPlocation.net aceeaşi adresă ca primul. La o a treia privire, şi mai atentă, ne-am dat seama că cele două adrese IP, ale celor două conturi, „Cristescu Maria” şi „Alexandra Popa”, erau una şi aceeaşi. Cu alte cuvinte, cele două conturi au fost create de pe acelaşi dispozitiv.

Comentatorii din Primărie care s-au ocupat de asta nici măcar nu s-au sinchisit să folosească un VPN sau o reţea mobilă de date. Sau măcar două dispozitive diferite pentru a crea aceste conturi. Însă ce facem cu al treilea cont de utilizator adevarul.ro, „Naa Ovidiu”?

Aici lucrurile capătă o turnură şi mai interesantă. Dacă primele două conturi au fost create de pe o adresă IP aparţinând Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, a treia adresă este direct sediul ROAEP.

Pentru cine nu cunoaşte, ROAEP este portalul de informare a Autorităţii Electorale Permanente (AEP), structură care nu este nicidecum arondată Primăriei Municipiului Bucureşti. În plus, în secţiunea ISP (Provider de servicii Internet) apare scris negru pe alb „Serviciul de Telecomunicaţii Speciale”, STS pe înţelesul tuturor. Să vedem cum se prezintă descrierea site-ului ROAEP.ro, prin poza de mai jos.

Toate informaţiile prezentate mai sus însumează 30 de minute de căutări. Nici mai mult, nici mai puţin. Cu ajutorul unui site public, care poate fi accesat oricând, de oricine, am verificat rapid câteva conturi de utilizator create cu ocazia emisiunii Adevărul Live, în care Gabriela Firea a fost prezentă ca invitat. Tehnologia face ca propaganda, în 2017, să fie simplu de făcut, dar şi transparent şi mai simplu de urmărit.

