Ce vei putea vedea la primul festival de artă, ştiinţă şi tehnologie organizat în Bucureşti

Liminal îşi propune să angreneze publicul într-o serie de experienţe relevante din perspectiva impactului noilor tehnologii asupra vieţii în perioada contemporană.

Tema primei ediţii, “Viaţa bună”, investighează în cadrul a trei mari evenimente, împreună cu un grup internaţional de artişti, teoreticieni, filosofi şi profesionişti din sfera ştiinţifică şi tehnologică, modurile în care ne raportăm la viaţă, în toate aspectele ei, imaginând o serie de posibile scenarii pentru viitor ţinând cont de particularităţile specifice revoluţiei tehnologice actuale.

Expoziţia “The Good Life”, ce va fi vernisată pe 31 octombrie la Palatul Cantacuzino, deschide festivalul Liminal propunând o selecţie internaţională de lucrări ce au la bază un proces complex de cercetare şi care se situează la intersecţia dintre artă, filosofie contemporană, activism şi tehnologie.

Aceasta va fi urmată de Liminal Talks - sesiune de discuţii ce va avea loc pe 2 noiembrie, la Point Art Hub, când se va explora felul în care tehnologia ne modelează percepţia asupra vieţii şi implicit modul de raportare şi de a acţiona în cadrul acesteia.

Cine sunt invitaţii

James Williams (directorul Institutului pentru Studiul Internetului de la Universitatea Oxford), Constantin Vică (specialist în filosofia noilor tehnologii), Abby Rose (co-director al organizaţiei Tech For Good Global din Londra), teoreticianul Ştefan Tiron, Maria Guţă (director creativ al World Virtual Reality Forum din Elveţia) şi Rachel Uwa (“School of Machines, Making and Make-Believe” din Berlin) sunt invitaţii ediţiei Viaţa Bună şi vor oferi diferite perspective ale impactului tehnologiei asupra culturii contemporane şi a stilului nostru de viaţă.

Tot în cadrul acestui eveniment se va lansa publicaţia Mindcraft Stories, ce constituie un preambul tipărit al unei platforme online care se implică în cele mai noi dezbateri din aria ştiinţelor şi tehnologiilor, realizând o radiografiere a inovaţiei şi creativităţii socio-tehnice din toată lumea. Evenimentul se va încheia cu o petrece animată de Orbita Lacustră.

Cel de-al treilea eveniment al festivalului este un hackathon de teraformare ce urmăreşte un scenariu imaginat de echipa Modulab: ducem mai departe, ca specie, instinctul de explorare şi ocupare a unor noi teritorii. Noile condiţii de pe planeta Pământ ne împing să dezvoltăm o colonie pe o planetă nelocuibilă.

Scopul echipelor ce participă la hackathon este acela de a dezvolta şi crea, având la dispoziţie componente, unelte şi expertiză din partea Modulab, cele mai creative dispozitive sau kit-uri ce pot fi utilizate pentru a modifica condiţiile de pe planeta respectivă astfel încât să poată susţine viaţa umană. În seara zilei de 3 noiembrie se va da startul hackathonului ce va dura până la sfârşitul zilei de 5 noiembrie.