Psihiatru: „ În ţara asta plină de oi şi de miniştri ai agriculturii, lupii se sfătuiesc între ei despre ce o să mănânce la cină“

Psihiatrul Gabriel Diaconu a admis că e nevoie de multe schimbări pentru a creşte rata de vaccinare.„ Prima dintre ele este, într-adevăr, o lege care nu pedepseşte neapărat părintele care nu şi-a vaccinat copilul, ci trage statul la răspundere pentru responsabilitatea lui, un stat care, la rândul lui, să tragă la răspundere medicul în momentul în care acesta propagă fără să fie foarte responsabil anumite lucruri care sfârşesc prin a fi în dauna pacientului“, a declarat psihiatrul.

„Sănătatea s-a dus în cap în România şi am ajuns să stăm să ne rugăm unii de alţii ca să putem să vaccinăm nişte copii, în timp ce numărăm morţi şi să ne considerăm victimizaţi. Şi asta din simplul punct de vedere că sunt zone în care există un singur medic de familie la o populaţie de 100.000 de oameni. Şi după aceea vine ministrul şi spune: da, o să obligăm medicul de familie să meargă în comunităţi şi să vaccineze. Mai bine să faci un safari, în condiţiile în care ai de vaccinat zeci de mii de copii“, a apreciat Gabriel Diaconu.

El a mai spus că la noi s-a distrus medicina şcolară, dar în acelaşi timp, le spunem medicilor că e nevoie de aviz epidemiologic înainte să intre copiii la şcoală. „Atâta timp cât nu există o voce comună, atâta timp cât medicii sunt dezbinaţi, e foarte simplu să vin să spun ceva, doar aşa de-a-ndărătul şi de-a-mbăţul“,referindu-se la persoanele fără nicio pregătire medicală care apa la televizor şi-i sfăctuiesc pe oameni să nu-şi vaccineze copiii.

Aceste persoane vor fi mereu la ştiri, în timp ce medicii, nu. „Pentru că principala problemă de comunicare referitoare la vaccinare este că este absolutamente, îngrozitor de sterilă. Voi credeţi că dacă aveţi nişte cifre şi nişte grafice şi nişte indicaţii şi nişte ghiduri şi nişte cuvine polisilabice o să asculte cineva? N-o să vă asculte nimeni. Oamenii sunt îndobitociţi.Dacă ieşiţi din România aia pe are o cunoaşteţi, o să întâlniţi nişte bestii ca la Berevoieşti. O să întâlneşti nişte oameni care nici nu ştiu că trăiesc în România. Ei cred că trăiesc în satul pe care, de multe ori şi uită cum îl cheamă“.

Potrivit lui Gabriel Diaconu, au fost nenumărate invitaţii la dezbateri televizate adresate acelora care se opun vaccinării însă nimeni nu a dat curs invitaţiilor. „Nimeni nu vrea să vină la o astfel de dezbatere. De ce? Pentru că e mult mai simplu să ajungi la ştiti decât la Forumul Pro Imunizare. Pentru că nu ai cum să susţii ştiinţific antivaccinarea“.

Dr. Diaconu a atras atenţia că, pentru a-şi produce efectele, o lege a vaccinării trebuie susţinută de întregul corp medical, iar mesajul trebuie adaptat publicului. „Informarea populaţiei se poate face pe tabletă în acele populaţii care au acces la tabletă. Nu ştiu câţi din cei care au făcut rujeolă în ultimul an aveau un nivel socio-economic compatibil cu posesia unui telefon deştept. Probabil că unii dintre ei, nu. Şi atunci, o politică de sănătate trebuie făcută într-adevăr adecvat, la nivelul locului respectiv. Vă provoc să luaţi în considerare că nu este vorba de 35 de morţi şi de realitatea îngustă a cine îşi revendică morţii. Adevărul gol-goluţ este că în jumătate din cazuri, cauza directă morţii nu a fost rujeola, cât complicaţiile date de comorbidităţi“.

„Cred că autorităţile au mult de pătimit de pe urma faptului că e multă vorbă şi puţină faptă din partea lor, cred că actorii din sistem au multe reproşuri să-şi facă pentru că, la sfârşitul zilei, ştim foarte bine ce a întârziat vaccinurile antigripale în acest sezon sau oricare altul, ştim foarte bine de ce e nevoie de o lege a vaccinării în România. Şi răspunsul nu e pentru că există persoane antivaccinare indiferent de numele lor, cât faptul că avem nişte birocraţi infecţi care continuă să perpetueze nişte rele practici sanitare, avem un medic ca dr. Craiu care se chinuie să convingă o generaţie de medici că anumite lucruri există şi, în acelaşi timp, în alte oraşe, avem medici care vând cărţi unei alte Românii. Şi Colegiul Medicilor nu se pronunţă pentru că, mai nou, am înţeles că are un rol consultativ. Realizaţi în ce ţară trăiţi? În ţara asta plină de oi şi de miniştri ai agriculturii, lupii se sfătuiesc între ei despre ce o să mănânce la cină. Este extrem de dureros că astfel de ţări sunt atât de vulnerabile la manipulare şi la efect de masă încât, indiferent la câte forumuri ne vom întâlni noi, tot ce am de făcut este să spun că nu cred în vaccinuri sau că eu cred că guvernul este de vină pentru că au murit copii aceia, şi am să fiu la jurnalul de ştiri de seară. Şi, o populaţie cablată la tot felul de imbecilităţi care fac trafic mă vor crede pe mine şi n-o să vă creadă pe voi“, a conchis dr. Diaconu adresându-se medicilor din sală.