„Prevenţia prin vaccinare înseamnă asumare, responsabilitate şi decizii informate“. Concluziile Forumului Naţional Pro Imunizare

„Prevenţia prin vaccinare înseamnă asumare şi responsabilitate. În egală măsură înseamnă decizii informate. Noul proiect legislativ constituie premisa pentru sănătatea noastră, a copiilor noştri şi a generaţiilor viitoare. Vaccinarea este un act medical responsabil pe care trebuie să ni-l asumăm împreună: medici, părinţi, autorităţi. Din experienţa mea, vreau să vă spun că eu nu am văzut reacţii adverse grave după vaccinare, am văzut însă decese prin evoluţia severă a unor afecţiuni precum: gripa, rujeola, tetanosul,” a punctat în deschiderea evenimentului dr. Anca Drăgănescu, preşedintele Asociaţiei Pro Imunizare.

Guvernul României, prin vocea viceprim-ministrului Marcel Ciolacu a amintit încă o dată că legea vaccinării nu este doar despre obligativitate, ci despre asumarea responsabilităţii de către statul român.

„Suntem primul Guvern care îşi asumă această lege. Cu toate că în jurul legii s-a vorbit numai despre obligativitate, fondul legii este altul. Această ediţie a Forumului Pro Imunizare are loc într-un moment foarte important. Este prima oară când avem o lege a vaccinării asumată de Guvern. Am deblocat legea vaccinării, i-am dat o faţă modernă şi am trimis-o în Parlament spre dezbatere. Legea vaccinării va asigura predictibilitate, flexibilitate şi aprovizionarea transparentă cu vaccinuri. Vaccinarea nu poate fi tratată ca o simplă afacere. Guvernul României îi va asigura un cadru predictibil. Statul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru vaccinurile puse la dispoziţia românilor. Trebuie să comunicăm corect celor care refuză vaccinarea, riscurile la care se expun. Vrem să ştim că am făcut totul pentru a proteja sănătatea populaţiei. Salut iniţiativa Pro Imunizare pentru că avem nevoie de cât mai multe demersuri de acest gen,” a declarat Marcel Ciolacu, viceprim-ministru.

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a adus în discuţie noi aspecte ale legii vaccinării, salutând, şi în calitate de partener, dezbaterea organizată de către Asociaţia Pro Imunizare. În ce priveşte normele de aplicare a legii, Ministrul Bodog a declarat că acestea sunt deja în pregătire, deşi în lege există un alt termen. De asemenea, a menţionat că legea va aduce modificări şi la buget.

„E o onoare să vorbesc astăzi despre legea vaccinării. Este „copilul” nostru, al tuturor celor care am colaborat cu comisia de sănătate, pentru a ne asigura că această lege îşi atinge scopul. Legea nu este despre obligativitate, ci despre copiii noştri. Dorim să avem legi clare şi uşor de aplicat în sprijinul pacienţilor români. Legile nu sunt făcute pentru oamenii politici, ci pentru oameni. Vreau să mulţumesc Asociaţiei Pro Imunizare pentru organizarea Forumului şi pentru că am fost aleşi parteneri. Vreau să vă asigur că Ministerul Sănătăţii este partenerul tuturor celor care vor să aibă un sistem de sănătate sănătos,” a declarat Florian Bodog, ministrul Sănătăţii.

Administraţia Prezidenţială, reprezentată de către Dr. Diana Loreta Păun, a transmis mesajul pro vaccinare, invitând la informare corectă şi transparentă.

„Tema este una sensibilă, iar legea nu a fost fără controverse. Mă bucur că putem dezbate pe marginea acestui subiect. România se confruntă cu o epidemie de rujeolă, numărul de cazuri de îmbolnăviri şi decese continuă să crească. Avem nevoie de o legislaţie adecvată şi investiţii adecvate. Institutul Cantacuzino are mari probleme, cererea fiind mult mai mare decât oferta. Este esenţial ca populaţia să fie informată corect, iar principalul argument nu trebuie să fie constrângerea, ci tocmai informarea corectă despre riscurile ce pot apărea în absenţa vaccinării,” a declarat conf. univ. dr. Diana Loreta Păun, consilier de stat, Departamentul de Sănătate Publică, Administraţia Prezidenţială.

Prezenţi la dezbatere, preşedinţii celor două Comisii pentru Sănătate din Senat si Camera Deputaţilor, au adus în discuţie procesul legislativ pe care legea vaccinării l-a parcurs şi anticipând următorii paşi.

„Am făcut un pas important spre normalitate în sistemul nostru sanitar. Mulţumesc tuturor specialiştilor şi ONG-urilor pentru propunerile de amendamente făcute şi vorbesc de sute de amendamente. În acelaşi timp, le mulţumesc colegilor din comisie. Am pus capăt câtorva săptămâni de muncă susţinută. Cred că în acest domeniu, cei care sunt de specialitate trebuie să-şi spună punctul de vedere. Legea vaccinării are ca scop scăderea suferinţei. Această lege va avea nişte norme foarte uşor de implementat. Legea achiziţiilor publice ne va da libertatea de a contracta vaccinurile pentru următorii cinci ani, însă trebuie luate în calcul o serie de aspecte tehnice”, a declarat Dr. Lazlo Attila, Preşedinte, Comisia pentru Sănătate Publică, Senatul României.

Zilele trecute, legea vaccinării a trecut de Senat şi a ajuns la Camera Deputaţilor pentru dezbatere.

„În Uniunea Europeană, 19 ţări au vaccinarea obligatorie. Nu voi fi eu cel care va spune că legea nu e despre obligativitate, obligaţia este a statului. Acest proiect a trecut de Senat, iar săptămâna viitoare va ajunge în Cameră. Dezbaterile trebuie să înceapă cât de repede, pentru ca toţi să-şi spună părerea pentru a avea o formă finală care să meargă spre promulgare. În momentul în care este promulgată, legea intră în vigoare în termen de trei zile. Dacă reuşim să avem legea aprobată şi promulgată, putem spune că vom avea o lege în 2017, nu în 2018. Această lege pune pe primul loc interesul copilului, care are dreptul la sănătate. Toţi avem obligaţia de a asigura sănătatea copiilor. Îmi doresc ca toţi colegii mei din Camera Deputaţilor să sprijine proiectul legii vaccinării“, a declarat conf. univ. dr. Florin Buicu, preşedintele Comisiei pentru Sănătate şi Familie din Camera Deputaţilor.

Pieter Bult, reprezentantul UNICEF în România, a vorbit despre importanţa imunizării prin vaccinare la nivel global, aducând şi exemple din proiectele pe care organizaţia le desfăşoară în România.

„Între 2000 şi 2015, rata mortalităţii infantile la copiii sub cinci ani cauzată de rujeolă a scăzut cu 85%, iar rata mortalităţii cauzate de tetanosul neonatal a scăzut cu 83%. Însă, în ciuda acestor progrese, la nivel mondial, 1.5 milioane de copii continuă să moară anual din cauza unor boli ce pot fi prevenite prin vaccinare. UNICEF este pregătit să sprijine în România o strategie şi un plan pe termen lung prin punerea în aplicare a unei legi exhaustive privind vaccinarea şi a unui nou program naţional de vaccinare. Dezinformarea cu privire la vaccinare are consecinţe grave. Guvernele trebuie să monitorizeze îndeaproape percepţia publicului, să contracareze dezinformarea şi să promoveze beneficiile imunizării. Imunizarea este una dintre reuşitele de sănătate publică cele mai importante şi cost-eficiente din timpurile moderne. Rezultatele programelor de imunizare multiplică de aproximativ 44 de ori costurile investite,” a declarat Pieter Bult.

Părintele Horia Prioteasa, reprezentatul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat un apel la protejarea vieţii şi a sănătăţii copiilor, accentuând încă o dată că „biserica susţine programele publice de vaccinare care au scopuri terapeutice”.

