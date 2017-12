Infecţiile virale, specifice sezonului de iarnă, pot fi combătute de Zinc şi Vitamina C

Căile prin care putem contacta aceste virusuri sunt diverse şi destul de greu de evitat. Pot fi inhalate sau contractate prin muşcături ale insectelor şi paraziţilor. Împotriva acestor virusuri organismul uman este proiectat cu diverse sisteme de apărare. Un exemplu elocvent este pielea, care reprezintă o barieră fizică, sau interferonii, care sunt secretaţi de sânge în momentul în care celulele sunt infectate cu un virus. Interferonii au un rol extrem de important în protejarea organismului, având acţiune regulatoare şi stimulatoare a sistemului imunitar.

Infecţiile virale ale căilor respiratorii superioare, nasul şi gâtul, sunt cele mai comune. Gripă este o infecţie virală respiratorie care se manifestă prin febră, oboseală, frisoane, tuse uscată, dureri oculare, roşu în gât, tuse uscată, nas care curge şi dureri de cap. Anual, între 3 şi 5 milioane de oameni, din întreaga lume, sunt afectaţi de gripă.

Rinita, faringita, laringo-traheo-bronşita, traheita, bronşiolita, bronşita şi pneumonia, reprezintă, de asemenea, sindroame ale bolilor cauzate de virusurile respiratorii. Persoanele cu afecţiuni medicale grave, copiii, al căror sistem imunitar se află în stadiul de dezvoltare şi persoanele în vârstă, din cauza slăbirii sistemului lor imunitar, sunt cele mai afectate de infecţiile virale care pot duce la complicaţii severe, pneumonie şi chiar deces.

Din păcate, foarte mulţi oameni afectaţi de infecţiile virale apelează la antibiotice, ca modalitate de tratament, fiind cunoscut faptul că acestea pot dăuna grav sănătătii organismului. În plus, antibioticele nu au efect în tratarea infecţiilor virale decât în cazul în care infecţia virală este asociată şi cu o infecţie de tip bacterian.

Este bine cunoscut faptul că Zincul are o mare importanţă în bună funcţionare a organismului uman, fiind un mineral cu multe valenţe terapeutice. Acesta şi-a dovedit eficientă în creşterea imunităţii, în combaterea răcelii, în degenerescenţa maculară, în problemele dermatologice, în vindecarea leziunilor sau în sindromul deficitului de atenţie şi al hiperactivităţii, ADHD. Pe de altă parte, Vitamina C joacă un rol important în funcţionarea sistemului imunitar. Deşi sunt dovedite şi efecte antibacteriene şi antivirale ale acesteia, efectul principal şi-l exercită prin creşterea eficienţei sistemului imunitar.

Aportul de Vitamina C creşte numărul leucocitelor, le accentuează modul de funcţionare şi creşte nivelul interferonului în sânge, celulă imunitară care joacă un rol important în înfrângerea infecţiilor virale şi a bolilor canceroase, prin amplificarea funcţionarii timusului. Vitamina C este considerata drept o mimoză între vitamine. Chiar dacă ne hrănim cu multe fructe şi legume, acoperirea unui necesar crescut poate fi problematică deoarece tocmai Vitamina C reacţionează sensibil la lumină, la aer şi la temperaturi ridicate. Depozitată timp îndelungat, Vitamina C se descompune iar la fierbere se pierde.