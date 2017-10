Uleiul de cătină îţi reduce riscul de cancer

Uleiul de cătină este bogat în vitaminele A, B, C, şi în minerale cum sunt magneziul, calciu şi fierul. Mai conţine şi acizi graşi esenţiali Omega-3, Omega-6, Omega-7 (bun pentru piele, ten şi unghii) şi Omega-9. Printre compuşii cei mai importanţi ai plantei se numără şi carotenoidele şi serotonina. Aceasta din urmă combate infecţiile din organism şi contribuie la vindecarea rănilor şi a arsurilor.

Uleiul de cătină este extras din seminţele şi fructele acestei plante. Constituie un important leac pentru sănătatea epidermei. Se regăseşte atât sub forma de ulei, cât şi de ceai, însă al doilea nu are o putere atât de mare de vindecare precum uleiul. Este adjuvant în afecţiunile Orl, neurologice, dermatologice, ale aparatului digestiv, ameliorează simptomele bolilor de inimă şi este recomandat şi în problemele uro-genitale. Reprezintă un remediu pentru tratarea anemiilor. Pentru că are efecte de antiîmbătrânire, industria cosmetică îl foloseşte ca pe un element important în cremele antiaging, pentru că previne şi combate ridurile.

Truc

Scapă de oboseală printr-un consum de acizi graşi Omega-3 şi Omega-7, care se regăsesc în uleiul de cătină şi cel de peşte. Elimină din dietă alimente care nu fac bine organismului, cum sunt mâncărurile procesate, cafeaua, zahărul alb.

Prepară-l acasă

Ai nevoie de circa 150 g de bobiţe proaspete de cătină şi 150 ml de ulei de măsline. Speli bine boabele de cătină sub jet de apă rece, apoi le laşi la scurs. După aceea le mărunţeşti şi le pui într-un borcănel, cu tot cu uleiul de măsline. Pui capacul şi laşi să stea 3 săptămâni la temperatura camerei. Agiţi în fiecare zi borcanul. După ce a trecut perioada respectivă, zdrobeşti iar bobiţele, închizi ermetic recipientul şi laşi să stea 2 zile, la loc însorit. Scurgi uleiul limpede de la suprafaţa borcanului, într-un alt borcan din sticlă. Îl păstrezi fie la loc răcoros şi întunecos, fie la frigider.

