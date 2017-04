Viorel Simion a fost învins la puncte de Scott Quigg, la Londra

Quigg a fost declarat câştigător după cele 12 runde - 117-111, 117-111, 115-113.





"A fost un adversar dificil, ştiam că aşa va fi. A trebuit să muncesc, dar am controlat meciul tot timpul. Am fost agresiv, dar uneori ar fi trebuit să gândesc mai mult. Însă per total a fost bine", a declarat Scott Quigg, conform mirror.co.uk.





Britanicul are acum un palmares de 33 de victorii, o înfrângere şi două egaluri, iar Simion are 21 de victorii şi o înfrângere.





View image on Twitter