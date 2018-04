VIDEO Pliskova se impune la Stuttgart, câştigă al zecelea trofeu al carierei

Karolina Pliskova a învins-o pe CoCo Vandeweghe, scor 7-6, 6-4 în finala turneului de la Stuttgart, la capătul unei partide de aproape două ore.

Pliskova a obţinut 113.060 de euro şi 470 de puncte, dar şi o maşină de lux oferită de sponsorul Porsche. Vandeweghe, cea care a eliminat-o pe Halep în sferturi, a câştigat 60.375 de euro şi 305 puncte.

Pentru Pliskova, este al zecelea trofeu la simplu din carieră, primul din acest an.

.@KaPliskova wins her first WTA title of 2018 at @PorscheTennis!



Outlasts Vandeweghe, 7-6(2), 6-4! pic.twitter.com/8QFQQAe4eS