VIDEO Cel mai amuzant interviu după un meci. Roger Federer, luat la întrebări de un actor de comedie

Elveţianul a avut o surpriză la final, când, pe lângă John McEnroe, a apărut şi actorul de comedie Will Ferrell. Acesta i-a salutat pe cei doi, Roger Federer şi John „Macintosh“.

L-a întrebat apoi pe Federer dacă jocul său este precum o gazelă. „Aceste animale nu sfârşesc prin a fi mâncate?“, a întrebat elveţianul.

Ferrell l-a întrebat apoi dacă este un vampir sau o vrăjitoare şi dacă mănâncă la cină „carne de wombat“.

