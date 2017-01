VIDEO Cele mai tari meciuri Nadal - Federer. Finala din 2008 de la Wimbledon a rămas în istorie

Nadal are de partea lui cifrele. A câştigat şase din cele opt finale de Grand Slam. Are 3-0 la meciuri directe la Australian Open, iar per total conduce cu 23 la 11.

În plus, Nadal a câştigat în 2009 trofeul la Australian Open chiar după o finală cu Federer.

Însă dincolo de aceste cifre, în spatele celor 34 de partide de până acum este o rivalitate frumoasă a tenisului, care a produs de-a lungul anilor unele dintre cele mai atractive partide.

Înntr-un top realizat de AusOpen.com, cele mai interesante jocuri au fost în finala Mastersului de la Miami (2005, a câştigat Federer în patru seturi), finala Roland Garros din 2011 (a câştigat Nadal în patru seturi), în finala Wimbledon din 2006 (victorie Federer în patru seturi) şi în finala Australian Open din 2009, câştigată de Nadal în cinci seturi.

Cireaşa de pe tort rămâne însă finala de la Wimbledon, din 2008, unul dintre cele mai frumoase meciuri din istoria tenisului. Federer era neînvins de 41 de partide la Wimbledon şi îl înfrunta pe Nadal pentru al treilea an la rând în finală. Ibericul evoluase însă de la un jucător de zgură la unul performant pe toate suprafeţele şi avea să se impună după o partidă memorabilă. Scor final: 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7 în favoarea ibericului.

