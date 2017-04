Veteranii de aur! Când au de gând să se retragă definitiv campionii europeni Cătălina Ponor şi Marian Drăgulescu

Fără doar şi poate, marele învingător de la Cluj-Napoca a fost Marian Drăgulescu. Născut la 18 decembrie 1980, gimnastul a fost singurul reprezentant al României care a cucerit două medalii: aur la sol şi argint la sărituri. Sâmbătă, „Marocanul“ a fost notat cu 14.500 în finala de la sol, cu care s-a clasat pe primul loc, iar pe podium au mai urcat Dmitri Lankin (Rusia, 14.466) şi Alexander Shatilov (Israel, 14.400).

Cu zece titluri europene în palmares – trei la sol (CE din 2000, 2004, 2005 şi 2017), trei la sărituri (2002, 2004, 2006), două cu echipa (2002, 2004) şi unul la individual-compus (2004), gimnastul a doborât recordul Nadiei Comăneci, care avea nouă medalii de aur continentale în palmares: trei la individual-compus (1975, 1977, 1979), două la paralele (1975, 1977), două la sărituri (1975, 1979), unul la bârnă (1975) şi unul la sol (1979). Ieri, Drăgulescu a intrat ultimul în finala de la sărituri şi a avut o medie de 14.733 după cele două execuţii, cu care a obţinut medalia de argint. Pe podium au mai urcat Artur Dalaloian (Rusia, 14.933, medalie de aur) şi Oleg Verniaiev (Ucraina, 14.649, bronz). „Mi s-a îndeplinit visul de a mi se cânta imnul naţional în faţa românilor mei şi lor le dedic medalia, care a fost cea mai aşteptată din viaţa mea“, a spus Drăgulescu despre performanţa sa.

„Marocanul“ pregăteşte o nouă săritură

Marian Drăgulescu are un palmares de invidiat în cariera internaţională. Pe lângă cele zece titluri europene mai are trei medalii olimpice (argint la sol în 2004, bronz la sărituri şi cu echipa tot în 2004), opt titluri mondiale şi două medalii de argint, plus alte şase medalii de argint şi două de bronz continentale. Drăgulescu a început să practice gimnastica în 1988 şi a debutat la seniori la Campionatele Mondiale din 1999, de la Tianjin. S-a retras iniţial în 2008, a revenit un an mai târziu, cu gândul de a participa la încă o ediţie a Jocurilor Olimpice, însă a rămas acasă în 2012, din cauza unor jocuri de culise. A avut însă o nouă revenire spectaculoasă în 2015, Campionatele Mondiale de la Glasgow cu medalie de argint la sărituri, urmată de alte două medalii de argint (sărituri, sol) la Campionatele Europene din 2016. Nu şi-a îndeplinit însă visul de a obţine aurul olimpic, singura medalie care-i lipseşte din palmares, ocupând doar locul al patrulea în finala de la sărituri, la Rio de Janeiro. Îşi doreşte însă să concureze în continuare şi n-ar fi exclus să-l vedem şi în competiţia olimpică din 2020, de la Tokyo, deşi va avea aproape 40 de ani. „Mă gândesc la următorul campionat important de anul ăsta, Mondialale din Canada. Am avut ceva probleme cu spatele în ultima perioadă şi de câte ori încercam să sar noua săritură Drăgulescu, îmi trebuiau vreo patru-cinci zile să nu mai fac antrenament. Dar voi găsi o soluţie. Cât voi fi sănătos, voi concura”, a mai spus gimnastul român.

A opta medalie continentală de aur pentru Ponor

O evoluţie senzaţională a avut şi Cătălina Ponor în finala de la bârnă, unde România a fost reprezentată şi de Larisa Iordache. Aceasta a intrat a treia în finala de la bârnă şi a fost notă cu 13.966, iar Cătălina Ponor a intrat a şasea, fiind notată cu cea mai mare notă din concurs, 14.566. Ponor a cucerit astfel medalia de aur, iar Larisa Iordache, sportivă născută pe 19 iunie 1996, a obţinut-o pe cea de bronz, medalia de argint revenind sportivei olandeze Eythora Thorsdottir (14.066). Ponor, născută pe 20 august 1987 a obţinut astfel al optulea titlu continental, după cinci ani de la precedentul. Cea mai titrată sportivă prezentă în competiţia de la Cluj are un palmares absolut impresionant: trei medalii olimpice de aur (echipe, bârnă, sol - 2004), una de argint (sol - 2012) şi una de bronz (echipe - 2012), respectiv patru medalii de argint şi două de bronz la Campionatele Mondiale. Pe lângă cele opt titluri continentale, cinci la bârnă (2004, 2005, 2006, 2012, 2017), unul la sol (2004) şi două cu echipa (2004, 2012), Cătălina Mai are alte două medalii de argint şi trei de bronz la Campionatele Europene. Ca şi Drăgulescu, Ponor, care a debutat la senioare în 2003, la Campionatele Mondiale de la Anaheim, a bifat două retrageri, în 2007 şi 2012, şi tot atâtea reveniri. Anul trecut, Cătălina a fost singura reprezentantă a României la Jocurile Olimpice, dar s-a clasat doar a şaptea în finala de la bârnă. Ponor a anunţat şi ea, de asemenea, că este tentată să participe şi la competiţia olimpică de la Tokyo.