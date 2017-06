Ultimul hop înainte de Mondiale. Naţionala feminină de handbal joacă azi manşa tur a dublei cu Austria

Naţionala feminină de handbal este singura echipă care a participat la toate ediţiile Campionatului Mondial, câştigând-o pe cea din 1962. România trebuie să-şi respecte blazonul şi pregăteşte la Oradea a 23-a calificare, de data aceasta adversarăm fiind Austria, o echipă care ăn mod normal nu ne poate pune mari problem. Partida tur va avea loc vineri, la Oradea, de la ora 20.00 (TVR 2), în timp ce returul se va disputa la Stockerau, marţi, 13 iunie. "Bineînţeles că nu va fi uşor, chiar dacă toată lumea crede că Austria nu este o echipă de top în Europa în ultimii ani" a avertizat selecţionerul Ambros Martin, cel care continuă procesul de schimbare a generaţiilor, lucru remarcat şi de liderul Cristina Neagu, de trei ori cea mai bună jucătoare a lumii, în 2010, 2015 şi 2016.

"România e clar echipa mai galonată, favorită la calificare, dar să nu uităm că avem o echipă mult schimbată faţă de ultimele turnee finale. Sunt multe jucătoare tinere care joacă primele lor meciuri oficiale pentru echipa naţională. Practic, doar eu şi Alice Elisei mai suntem dintre titularele de anul trecut, de la Europene şi de la Olimpiada de la Rio. Ne aşteaptă un baraj greu, dar eu cred că la final ne vom regăsi printre echipele care vor participa la Campionatul Mondial din Germania", a declarat Neagu. Cristina, care din vară va îmbrăca tricoul celor de la CSM Bucureşti, a fost nevoită să se pregătească individual pentru a rămâne în formă după Final Four-ul de la Budapesta, acolo unde a terminat pe locul 4 cu Buducnost Podgorica, şi care s-a terminat acum mai bine de o lună. "Am luat vacanţă de mult şi am ştiut că va trebui să mă pregătesc singură până am ajuns la lot. Am stat mult în sala de forţă, dar mi-a lipsit jocul cu mingea", a mai declarat ea.

În lotul convocat de Martin Ambros se regăsesc întradevăr multe jucătoare tinere, care trebuie să umple golurile lăsate de retragerile anunţate de Paula Ungureanu, Oana Manea, Aurelia Brădeanu sau Ada Nechita. Totuşi, nouă dintre componentele lotului au fost şi la Europenele de anul trecut din decembrie, iar cinci au câştigat medaliile de bronz la Mondialele de acum doi ani: Neagu, Elisei, Perianu, Szucs, Pintea.

Programul complet al meciurilor din play-off este următorul: Muntenegru – Belarus, Italia – Serbia, Rusia – Polonia, Ungaria – Slovacia, România – Austria, Ucraina – Spania, Croaţia – Slovenia, Cehia – Turcia şi Macedonia – Suedia. Câştigătoarele din dubla manşă se vor califica la turneul final din Germania, programat între 1-17 decembrie. Tragerea la sorţi a grupelor va avea loc în 27 iunie, la Hamburg. Din Europa, campioana mondială en-titre, Norvegia, şi Germania, în calitate de naţiune organizatoare, sunt calificate direct la turneul final, la fel ca Danemarca, Olanda şi Franţa, în calitate de semifinaliste la CE 2016.



649 de goluri a marcat Cristina Neagu pentru naţionala României

Lotul României

Portari: Denisa Dedu, Iulia Dumanska

Extreme stânga: Valentina Elisei Ardean, Nicoleta Dincă

Interi stânga: Cristina Neagu, Gabriela Perianu, Bianca Bazaliu, Gabriella Szucs, Alina Ilie

Centri: Cristina Laslo, Andrea Pricopi, Mădălina Zamfirescu

Interi dreapta: Ana Maria Dragut, Laura Popa

Extreme dreapta: Aneta Udriştoiu, Florenţa Ilie

Pivoţi: Crina Pintea, Cyntia Tomescu, Florentina Craiu