Torje a fost scos din lotul lui Dinamo înaintea partidei de la Voluntari. Kilogramele în plus îl costă, spune Bratu

El a hotărât să-l scoată din lot pe Gabriel Torje, unul dintre motive fiind acela că este prea gras.

"Cu Torje nu s-a întâmplat nimic, a fost decizia mea să introduc alţi jucători. Torje e în planurile mele şi probabil că în viitor o să-l mai vedem jucând la Dinamo. A reacţionat ca un jucător profesionist când a aflat că nu e în lot, dar acestea sunt deciziile. Nu e o situaţie plăcută pentru el, dar sper să înţeleagă.

Eu sunt antrenorul lui Dinamo pentru un an şi jumătate, el mai are contract încă două luni. Nu cred că trebuie să facem un caz din Gabi Torje, eu mă gândesc şi la ceilalţi tineri. Sper ca pe viitor să rezolve şi problema cu greutatea, e în avantajul lui să aibă o structură bună pentru a fi la un nivel fizic cât mai înalt",a spus Bratu, la Look TV.

Fără Torje, DInamo s-a impus cu 4-2 la Voluntari. "Sunt bucuros, a început să meargă jocul. Funcţionăm şi ca echipă, şi individual. Nistor, Hanca, Daniel Popa, Robert Moldoveanu, Ricardo Grigore sunt în creştere. Am jucat cu mulţi jucători tineri, vreau să-i evaluez pe toţi.

Rezultatele vin, avem plăcere, înscriem goluri, iar aceste lucruri îmi dau încredere că în viitor putem construi o echipă aici la Dinamo. Jucătorii au motivaţie, ne gândim să le prelungim contractele unora. Mai sunt nouă meciuri şi sper să jucăm cât mai bine de acum încolo“, a spus Bratu.

Golurile au fost marcate de Daniel Popa '22, '46, Balaur '32 (autogol) şi Katsikas '39 pentru Dinamo, respectiv Voicu '76 şi Balaur '84 pentru FC Voluntari.