Tenisul feminin mai pierde o stea: o fostă campioană de la French Open se va retrage. E la egalitate cu Halep

Iubitorii tenisului asistă la un schimb de generaţie în circuitul feminin şi, probabil, nici Serena Williams nu mai are foarte mult înainte de a-şi pune racheta în cui.





Până atunci însă, a devenit o certitudine că Francesca Schiavone (96 WTA) se va retrage la finalul acestui sezon. Italianca de 36 de ani a făcut acest anunţ, după ce a părăsit turneul de la Hobart în turul I: „E ultimul meu an în tenis, de aceea, sunt supărată că nu m-am descurcat mai bine aici. În acest an, vreau să arăt tot ce am învăţat în ultimii 19 ani petrecuţi în tenis“.





Francesca Schiavone a devenit o jucătoare profesionistă în 1998 şi a câştigat French Open în 2010. În restul turneelor de Grand Slam, cea mai bună performanţă de a ei a fost accederea în sferturi. Schiavone a câştigat peste 10,5 milioane de dolari din tenis, având în CV şapte trofee WTA la simplu şi şapte la dublu. Înainte de a da lovitura la Roland Garros în 2010, ea a disputat finala la dublu, la Paris, în 2008.





Cea mai bună clasare pentru Schiavone a fost atinsă în ianuarie 2011, atunci când a fost pe poziţia a 4-a în ierarhia WTA.

Schiavone şi Halep s-au confruntat de două ori până acum în circuitul feminin, bilanţul fiind de 1-1.