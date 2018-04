Steaua - Rapid, derby de Liga a patra cu zeci de mii de oameni în tribune. Sistem ciudat de promovare

CSA Steaua şi Academia Rapid joacă sâmbătă în derbyul Ligii a patra bucureştene pe Arena Naţională. Suporterii celor două echipe anunţă vânzări-record de bilete pentru acest joc, care şi-a propus să reînvie spiritul derbyurilor de altădată. Cât de mulţi oameni vor asista la meci, e greu de estimat acum, însă scoţienii se tem pentru un record deţinut la ora actuală de Glasgow Rangers. Potrivit ediţii scoţiene a The Sun, recordul de spectatori la un meci din al patrulea eşalon a fost stabilit în august 2012, când la partida Rangers - East Stirling (contând pentru Scottish Third Division, a patra ligă scoţiană) au asistat 49.118 spectatori. Rangers a fost retrogradată în acel eşalon, după ce compania care a administra clubul a dat faliment. Antrerior, meciul de liga a patra cu cei mai mulţi spectatori a avut loc în Anglia, în 1961, când 37.774 de suporteri au asistat la Crystal Palace - Millwall pe Selhurst Park.

Legedenele clubului Steaua, echipa de spadă a clubului, gimnastul Marian Drăgulescu, George Ogăraru sau Gabi Balint, i-au îndemnat pe fanii roş-albaştri să vină la stadion, iar rapidiştii susţin că vor fi peste 30.000 de suporteri vişiniii la meci. ”E foarte frumos că lumea vine la stadion, pentru că asta înseamnă că fotbalul-i răscoleşte. Dar, totul nu va fi decât o ploaie frumoasă de primăvară, după care, gata, va veni îngheţul, seceta. Nu cred în continuitatea acestui demers. Eu le urez succes ambelor echipe, dar văd acest meci ca o întâlnire după 20 de ani”, a spus Adrian Porumboiu la DigiSport.

Dumitru Dragomir a fost şi mai încrâncenat. “La Liga a 4-a vine lumea o dată sau de două ori, îşi dă seama că nu are ce să vadă şi pleacă. Nu va mai veni nimeni. Ce să vezi la Liga a 4-a? E doar un foc de paie acest meci. Lumea vine ca să vadă valori fotbalistice, nu fosile. Dumnezeule, ce să vezi la Liga a 4-a? Fotbalişti care aleargă cu încetinitorul? “, a afirmat fostul preşedinte al LPF.

Pentru fosile ca mine vin zeci de mii de oameni la stadion

Daniel Pancu

Sistem ciudat de promovare

La prima vedere, Rapidul pare favorite meciului, pentru că are jucători cu mare experienţă, ca Daniel Niculae, Maftei, Ionuţ Voicu sau Pancu. “Nu o să ne tremure şorturile pe noi”, consideră Marius Lăcătuş, directorul tehnic al CSA Steaua. În clasament, giuleştenii au un punct mai mult, dar şi un meci în plus jucat. Pe de altă parte, indiferent ce se întâmplă, totul se va decide în play-off. Primele patru clasate vor juca între ele pornind cu trei puncte, două, unu, repectiv niciunul. Iar câştigătoarea acestui play-off va întâlni campioana unui alt judeţ pentru promovarea în Liga a treia.

Academia Rapid, la pământ cu actele

Chiar dacă se doresc a fi continuatoarele echipelor înfiinţate în 1923, respectiv 1947, lucrurile nu sunt lămurite juridic, cel puţin pentru Academia Rapid. "În momentul de faţă, Rapid are suporteri de Champions League. În rest, palmares nu are, personalitate juridică nu are, stadion nu va avea în curând, bază de pregătire nu are, centru de copii şi juniori nu are, jucători tineri pentru viitor nu are. Au trecut 8 luni de atunci şi lucrurile se mişcă foarte greu", a răbufnit Pancu într-o emisiune televizată.

33.000 de bilete se vânduseră până ieri la meci