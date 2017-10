Simona Halep a dezvăluit cum va aborda meciul cu Maria Şarapova: „Poate voi câştiga!“

Simona Halep le-a mărturisit ziariştilor din China gândurile cu care abordează partida de miercuri cu rusoaica.

”Nu am nici o reacţie specială. E doar o nouă mare provocare, nimic special. Am jucat cu ea de multe ori, am fost aproape de multe ori. Acum e o nouă zi şi vom vedea. Poate voi câştiga. Chiar vreau să o fac, aşa că miercuri voi da totul. Trebuia să servesc mai bine ca să câştig meciul de la US Open. Am jucat destul de bine, dar ea a jucat extraordinar. Fizic trebuie să fiu mai bună, să servesc mai bine, să mă mişc mai bine şi să stau acolo – să nu mă gândesc la rezultat, doar să joc”, a declarat Simona Halep.

Românca a identificat şi o diferenţă majoră între meciul de la US Open, pierdut în trei seturi în faţa Sharapovei, şi cel care va avea loc miercuri. ”E diferit pentru că acum nu e în primul tur, e mereu greu să joci primul meci al turneului, dar acum suntem în turul al treilea, aşa că probabil că va fi ceva diferit. Dar din partea mea, nu simt nimic diferit. Sunt gata să joc şi să dau totul pentru a câştiga”, a încheiat a doua jucătoare a lumii.