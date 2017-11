„Rusia lui Putin este, în mod evident, cea mai mare şi mai teribilă ameninţare cu care lumea se confruntă azi“. Mărturie sumbră a unui mare campion din sport

Kasparov s-a aflat la Bucureşti, unde a participat la la conferinţa "Making the right moves", organizată de portalul profit.ro, şi a vorbit despre sport, politică şi business. Omul care şi-a început cartea autobiografică cu pasajul:"Rusia lui Putin este, în mod evident, cea mai mare şi mai teribilă ameninţare cu care lumea se confruntă azi", a explicat de ce are această atitudine faţă de Rusia. "Putin este problema Rusiei, dar în cele din urmă, va deveni problema tuturor. Dacă vorbim de un dictator care are la dispoziţie forţa nucleară, el va provoca pe toată lumea. Îşi va crea duşmani, de care are nevoie. Ce se întâmplă acum este rezultatul neglijenţei. Am citit multe memorii, de la Bill şi Hillary Clinton, Colin Powell, Donald Rumsfeld, Bush, Dick Cheney. În cărţi, toţi ştiau cât de rău era Putin, dar când erai la putere, ce ai făcut?", a spus Kasparov, citat de gsp.ro, continuând: "Pentru mine, un drum la Moscova înseamnă doar un bilet dus cât timp domnul Putin va fi la putere".

Mesajul nu este dacă Putin va ataca undeva. Întrebarea este când şi unde?

Kasparov a fost atacat şi arestat în două rânduri, blocându-i-se în 2008 şi candidatura la prezidenţiale. El şi-a încheiat discursul de la Bucureşti cu un anunţ care nu sună deloc bine. "Am auzit deseori spunându-se că Putin joacă şah. Nu! El joacă poker, pentru că acolo poţi câştiga dacă trişezi. Şahul e sută la sută transparent. Dictatorii urăsc transparenţa. Ei joacă la şantaj, prin intrigi. Dictatori ca Putin, care sunt la putere mult timp, nu-şi permit strategii pe termen lung, pentru că la un moment dat se gândesc la supravieţuire. Mesajul nu este dacă Putin va ataca undeva. Întrebarea este când şi unde? O va face şi va găsi un loc pentru atac. Dictatorii nu se întreabă niciodată «de ce?», ci «de ce nu?»", a spus Kasparov, conform gsp.ro.

