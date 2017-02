Renunţă sau nu? Care este mesajul lui Ilie Năstase după ce România a pierdut în faţa Belgiei, pe teren propriu, în FED Cup

Deşi România a pierdut cu 1-3, Năstase are un mesaj de încrdere şi spune că nu va renunţa la postul pe care îl ocupă. ”Meciul s-a pierdut la 2-3 puncte. Iar când se pierde aşa nu ai ce să reproşezi cuiva. Nici Monica nu a pierdut meciul, nici altă jucătoare, aşa s-a întâmplat. Eu sunt mai supărat pentru mine, nu pentru ele. În aprilie însă vom avea echipă completă, va reveni şi Simona Halep şi atunci o să avem pretenţii să câştigăm. Eu am spus de la început că nu contează locurile din clasamentul mondial. Nici la fete, nici la băieţi. S-au pierdut meciurile la un punct-două diferenţă dacă ne uităm pe statistică. Aşa zici că au pierdut... da, au pierdut, dar foarte strâns. Au fost meciuri foarte disputate, iar echipa Belgiei este foarte puternică. Am pierdut la mustaţă, iar când pierzi aşa nu ai ce să reproşezi nimănui. Când am mai avut noi atâtea fete în prima sută? Şi atunci de ce ne plâgem? E ciclul lor, sunt fetele mai bune ca băieţii, eu zic să le susţinem. Avem o echipă bună, fetele s-au bătut. Avem valoare, dar nu am jucat cu o echipă rea. Belgia are o echipă tânără care va ajunge departe”, a spus el, conform digisport.ro.

Năstase susţine că meciurile de Fed Cup ar trebui să se dispute pe parcursul a trei zile, la fel ca în Cupa Davis. ”S-au jucat meciuri de peste trei ore în sală, la fete, deci s-a luptat, meciurile nu au fost pierdute uşor. Ar trebui ca meciurile de Fed Cup să se joace în trei zile, ca la băieţi. Pentru că sunt fete, nu pot să joace aşa... Dacă joacă într-o zi trei ore şi ceva, apoi încă trei ore şi apoi la dublu, nu prea merge. Ar trebui schimbată treaba asta. În trei zile mai merge însă. Uite că belgianca (n.r. - Yanina Wickmayer) nu a mai putut să joace azi după meciul de ieri”, a afirmat căpitanul nejucător.

Fostul tenismen, aflat la prima experienţă în postura de căpitan nejucător al echipei de Fed Cup, a menţionat că va rămâne în funcţie şi la următorul meci al României din luna aprilie. ”Eu am fost doar pe scaun acolo să încurajez fetele. Echipa are un antrenor (n.r. - Alina Tecşor). Eu ce sfaturi să le dau în timpul meciurilor? Eu doar să le încurajez în momentele dificile pentru că ştiu care sunt momentele alea, am jucat şi eu puţin. Dar fetele ştiu să joace tenis. E important însă să fie cineva care să te împingă atunci când e nevoie. Eu o să rămân şi în aprilie, pentru că ele merită să mă aibă, şi invers. Atmosfera e frumoasă la Fed Cup... e diferită faţă de cea de la Cupa Davis. Ele sunt mai apropiate, suferă mai mult ca băieţii când pierd”, a adăugat el.