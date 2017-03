Reacţii după un meci istoric în Liga Campionilor, Barcelona - PSG 6-1

"Isprava Barcelonei", a titrat un al cotidian catalan, El Mundo Deportivo.

"<Remontada (n.r. - revenire)> pentru istorie>", au scris rivalii madrileni de la Marca, în timp ce colegii lor de la As, tot din Capitală, au titrat "Barca intră în istorie".

La nord de Spania, francezii nu-şi ascund dezamăgirea. "Cataclism pentru PSG, eliminată de Barcelona", a notat Le Figaro.

"PSG cade de la mare, mare înălţime", a arătat France Football.

Formaţia FC Barcelona s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după ce a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 6-1, echipa Paris Saint-Germain, în manşa secundă a optimilor competiţiei. Catalanii au reuşit o revenire spectaculoasă, după ce în tur au fost învinşi cu scorul de 4-0, scrie Neews.ro.

Pntru catalani au marcat Suarez '3, Kurzawa '40 (autogol), Messi '50 (penalti), Neymar '88, '90+1 (penalti) şi Sergi Roberto '90+5, în timp ce pentru parizieni a punctat Cavani '62.

Preşedintele grupării Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a afirmat, miercuri seară, că echipa sa a avut două penaltiuri neacordate în meciul cu FC Barcelona, dar nu are nicio scuză pentru ratarea calificării în sferturile Ligii Campionilor, deoarece nu a jucat nimic în prima repriză a întâlniri, pierdută cu scorul de 1-6.

"Chiar dacă am avut două penaltiuri neacordate, nu căutăm scuze. Nu am jucat nimic în prima repriză. După ce am câştigat cu 4-0 în tur, să pierzi cu 1-6 în retur este extrem de greu de acceptat, dar nu avem altă soluţie. După victoria din tur, să ne calificăm în sferturi era o dorinţă normală, dar în fotbal asta nu înseamnă nimic. Am încercat totul, dar nu am reuşit, însă vom continua. Este extrem de greu să primeşti trei goluri când erai condus cu 3-1 în minutul 88. Nu am discutat cu jucătorii, nu e momentul. Toată lumea este supărată, dar ne vom calma", a spus El-Khelaifi.

"Cheia jocului a fost încrederea. Golul calificării l-au dat fanii. Deşi înfrângerea din tur ne-a marcat, nimeni nu a încetat să creadă. Dedicăm victoria tuturor celor care au crezut în noi de la început“, a declarat Luis Enrique.