Primul interviu dat de Gigi Becali, acum 17 ani: „De bani nu mă satur niciodată, vreau mereu să avansez. Unde pun eu banii, pune Dumnezeu mâna!“

Latifundiarul era pus pe fapte mari, iar multe dintre trăsăturile sale de caracter puteau fi totuşi intuite, la o analiză mai atentă a puţinelor sale apariţii în presă. Iată primul său interviu din postura de finanţator al Stelei, pe care l-a acordat la vremea respectivă cotidianului Gazeta Sporturilor.

- Domnule Gigi Becali, de ce v-aţi hotărît să investiţi în fotbal?

- Nea Viorel Păunescu este prietenul meu, echipa nu prea mergea bine anul trecut şi se vehicula ideea să se ia nişte bani împrumut de la o bancă din străinătate. Atunci am zis că, dacă tot sînt prieten şi cu Piţurcă, dau eu banii, să ajut Steaua. În plus de asta, nu prea îmi convenea mie ce se întîmpla în fotbalul ăsta românesc. De 10 ani încoace, de la Revoluţie, a făcut cineva ceva? S-a spus că vine patronul cutare, investeşte, face echipă, dar nu s-a făcut nimic! Sîntem tari aici, între noi. Steaua bate pe Dinamo, Dinamo bate pe Rapid, dar cînd ieşim afară, zero.

- Şi cum veţi schimba starea asta de lucruri?

- Dacă vreţi echipă adevărată, o să vedeţi de-acum înainte. Au plecat sute de jucători, în loc să fie ţinuţi în ţară, să le crească valoarea. Dacă de ani de zile nu s-a făcut nimic, înseamnă că oamenii din conducerile echipelor nu sînt buni sau nu vor să facă. A fost mai mult fuga după publicitate a unor patroni. Pe mine nu mă interesează publicitatea, nu mă duc la emisiuni, nu ies în faţă. Eu vreau să fac treabă la Steaua.

- Cum veţi face o echipă redutabilă în Ghencea?

- De la Steaua nu se mai pleacă. Jucătorii noştri au contracte mari, aproape duble faţă de restul echipelor, pentru că am băgat bani.

- Este fotbalul profitabil?

- Eu stau pe o avere imensă, ce pot să cîştig de la Steaua? Poate doar publicitate, dar nu acum, mai tîrziu. Bine, fotbalul poate fi profitabil, dar este şi un risc mare. Dacă vrei să faci ceva, riscă, bagă bani, două-trei milioane de dolari pe an. Nu, gata, cum a venit o ofertă, vinzi să-ţi scoţi banii. Ţii jucătorii ca să faci o performanţă, apoi ai şi profit. Pînă acum, oamenii care au intrat în fotbal au intrat pentru publicitate şi cîştig imediat. Eu nu mă pricep prea tare la fotbal, dar sînt negustor bun. Cînd încep o treabă, ştiu să-l aleg pe cel mai potrivit om. Eu i-am ales pe Păunescu şi Piţurcă.

- Sînteţi sponsor al Stelei sau doar împrumutaţi bani clubului?

- Eu sînt finanţator, nu sponsor. Sponsor înseamnă să dai cadouri, iar eu nu fac cadouri.

- Cît aţi investit pînă acum?

- De la începutul anului am băgat peste două milioane de dolari. Steaua nu o să mai ducă lipsă de bani niciodată.

- Ce obiective aveţi?

- O să fac tot ceea ce ţine de mine, de bani, astfel încît la anul Steaua să facă o chestie bună în Champions League. Şi va face, pentru că Steaua va juca în Champions League, să fie clar! Nu mă gîndesc la grupe, eu vreau sferturi, semifinale! Poate ziceţi că sînt nebun, dar eu sînt doar optimist.

- Pe ce se bazează optimismul dumneavoastră?

- Avem cea mai bună echipă, cel mai bun manager şi cea mai bună conducere. Şi cei mai mulţi bani, pentru că în 6 luni Steaua a cheltuit cît au Dinamo şi Rapid bugetele anuale la un loc. În vară am făcut cele mai tari achiziţii. Părerea mea e că nici o echipă din ţară nu poate să o bată pe Steaua. Nici campionatul ăsta, nici vreo 25 de ani de-acum încolo.

- La cît se ridică averea dumneavoastră?

- Peste 100 de milioane de dolari. Bogăţia materială, combinată cu cea sufletească, e un lucru extraordinar. De bani nu mă satur niciodată, vreau mereu să avansez. Mie îmi plac numai lucrurile mari. Şi Steaua va fi iar mare, pentru că unde pun eu banii, pune Dumnezeu mîna.