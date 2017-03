„Piţurcă şi-a împuşcat un coleg la vânătoare!“ Dezvăluiri făcute despre fostul selecţioner al naţionalei

Piţurcă este acum într+un conflict deschis cu Laurenţiu Reghecampf, iar antrenorul Stelei a făcut o dezvăluire din afara fotbalului despre duşmanul său. "Acest Piţurcă şi-a împuşcat un coleg la vănătoare acum câţiva ani", a spus reghecampf înainte de a trece şi la alte acuze: ""Piţurcă e singurul antrenor după 1989 care nu a putut duce echipa în cupele europene. Repet, e singurul. Eu am câştigat titlul, am jucat în grupele Ligii, am ajuns cu echipa în primăvara europeană unde am bătut Ajax şi m-am bătut de la egal la egal cu Chelsea. Acestui personaj a început să îi placă să iasă pe la televizor. Îi place să facă asta pentru că are timp. Este o diferenţă foarte mare între mine şi el. Va trebui să probeze ce a spus: că la Snagov se ştiau rezultatele dinainte. Mă gândesc foarte bine ce o să fac, s-ar putea să îl dau în judecată"Body