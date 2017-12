Picătură chinezească pentru Gigi Becali: încă o victorie pentru CFR Cluj. La câte puncte au ajuns ardelenii de FCSB

CFR Cluj domină, în acest moment, campionatul românesc cu Dan Petrescu pe bancă. Formaţia din Gruia s-a impus, sâmbătă, pe teren propriu în faţa celor de la ACS Poli Timişoara, scor 1-0 (Vinicius 45+1).



Graţie acestui succes, CFR s-a dus la opt puncte de locul 2, ocupat de FCSB, care va juca, duminică (ora 20.00, Digi Sport, Telekom Sport, Look TV), în deplasare, cu FCS Botoşani. În acest moment, CFR are cea mai bună apărare din campionat cu doar zece goluri primite în 21 de meciuri. FCSB are cel mai bun atac: 40 de goluri în 20 de partide.



Tot sâmbătă, în primul meci al zilei, Viitorul a învins Concordia Chiajna pe teren propriu, scor 3-0 (Ţucudean 31, 45+1, Eric 76).



Iată cum arată clasamentul în zona de play-off:



1. CFR Cluj 49p

2. FCSB 41p

3. CS U Craiova 39p

4. FC Botoşani 35p

5. Viitorul 34p

6. Astra 34p



Duminică



Gaz Metan Mediaş - CS U Craiova 17.00

FC Botoşani - FCSB 20.00