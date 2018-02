Naţionala de rugby se poate califica la Campionatul Mondial din Japonia. Au fost aleşi cei 15 „stejari“ care vor înfrunta, duminică, Spania, la Madrid

Meciul are o miza uriasa, in cazul unei victorii, Romania urmand sa obtina calificarea directa la competitia din 2019.

Pentru aceasta partida, staff-ul tehnic a stabilit echipa care va intra pe teren. Practic primul XV anuntat de antrenorul Lynn Howells pentru partida decisiva cu Spania, in lupta calificarii la Cupa Mondiala, va suferi o singura modificare fata de meciul cu Germania, Stephen Shennan urmand sa inceapa ca titular in locul lui Ionut Dumitru, in timp ce pe banca de rezerve se vor afla Marian Capatana si Valentin Poparlan, care-i vor inlocui pe Florin Bardasu si Alin Coste.

De asemenea, este de remarcat ca meciul cu Spania ii va aduce lui Catalin Fercu selectia cu numarul 100 in tricoul Romaniei, acesta devenind, dupa Florin Vlaicu, al doilea centurion din rugbyul romanesc. Fercu a debutat in echipa nationala in 2005, intr-o partida test, Romania-Canada, el fiind cel mai prolific marcator de eseuri din activitate cu 32 de reusite. Acesta a adunat 12 partide contra Spaniei si a marcat cinci eseuri ibericilor.

In Primul XV se afla 5 jucatori care evolueaza in Franta, 4 de la Timisoara Saracens, 2 de la Steaua, 2 de la CSM Bucuresti si 2 de la Stiinta Baia Mare.

"Ne asteptam la un meci greu, Spania este un adversar dificil insa noi trebuie sa ne facem jocul. Suntem foarte aproape de calificarea la Cupa Mondiala si nu avem voie sa facem vreun pas gresit. Sunt increzator in baieti, am avut o saptamana foarte buna de pregatire, ne-a ajutat mult faptul ca ne-am pregatit aici, adaptandu-se la conditiile meteo. Juctaorii sunt extrem de motivati, isi doresc o victorie si sper sa getsioneze foarte bine emotiile acestui meci", a declarat Lynn Howells, antrenorul Romaniei", a declarat Lynn Howells, antrenorul Romaniei.

Echipa României:

1.Mihaita Lazar (Castres), 2.Andrei Radoi (Timisoara Saracens), 3.Andrei Ursache (Carcassonne), 4.Johan Van Heerden (Stiinta Baia Mare), 5.Marius Antonescu (Colomiers), 6.Valentin Ursache (Oyonnax), 7.Mihai Macovei (Colomiers) (C),8.Stelian Burcea (CSM Bucuresti), 9.Florin Surugiu (Steaua Bucuresti), 10.Florin Vlaicu (Steaua Bucuresti), 11.Stephen Shennan (Timisoara Saracens), 12.Sione Fakaosilea (Stiinta Baia Mare), 13.Paula Kinikinilau (CSM Bucuresti), 14.Tangimana Fonovai (Timisoara Saracens), 15.Catalin Fercu (Timisoara Saracens)

Rezerve: 16.Marian Capatana (Timisoara Saracens), 17.Ionel Badiu (Timisoara Saracens), 18.Alexandru Tarus (Sale Sharks), 19.Valentin Poparlan (Timisoara Saracens), 20.Andrei Gorcioaia (Massy), 21.Valentin Calafeteanu (CSM Bucuresti), 22.Ionut Dumitru (Steaua Bucuresti), 23.Jack Umaga (Timisoara Saracens).