N-a mai fugit din ţară, dar s-a grăbit să îi sară în braţe lui Mourinho. Cine e omul care a oferit faza zilei la meciul naţionalei

Ion Crăciunescu, fost arbitru internaţional, cel care ameninţase că va pleca din ţară dacă Răzvan Burleanu câştigă alegerile pentru preşedinţia FRF, s-a grăbit să-i sară în braţe portughezului. El a explicat apoi că sunt buni prieteni, povestind două episoade: "Acum făceam socoteala, ne leagă o prietenie de 20 de ani. În 1998, cand a fost Campionatul European de tineret la Bucureşti, eu lucram la Giovani şi mi l-a dat în primire pe Mourinho, care era scouterul Barcelonei. Eu îl luam de la hotel, locuia la Crown Plaza, şi eu îl aduceam la meciuri. În fiecare zi, eram cu el non stop, a stat aproape 2 săptămâni aici, cat a durat Euro. Am un respect fantastic pentru el, toată lumea îl percepe altfel pe Mourinho. Îl consideră un încrezut, dar este un tip senzaţional, eu puţini oameni am cunoscut aşa ca el",

Întrebat de reporterul Digisport ce a discutat cu Mourinho, cel mai mare arbitru român din istorie a dezvăluit: "Ne-am amintit, chiar am facut un remember de atunci, cum au tercut 20 de ani. Eu l-am mai întâlnit ulterior de mai multe ori, m-am întâlnit şi oficial cu dânsul în vestiar la Porto. Apoi, cu Real Madrid, eu eram observator, Collina arbitru şi am intrat în vestiar că nu putea sa intre nimeni; ziceau că e un antrenor care nu lasă pe nimeni să intre. M-am dat eu mare, că sunt observator, cum să nu îmi daţi mie voie; şi am intrat şi când m-a vazut în vestiar m-a luat în braţe, era cu toată echipa", a mai spus fostul mare arbitru.