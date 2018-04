Mutu a fost prezentat la Voluntari şi a condus primul antrenament: „Vreau să fac carieră!“

Este prima experienţă a lui Mutu ca antrenor principal. El va fi ajutat de Victor Naicu şi de Daniel Florea.

"E un risc pe care eu îl conştientizez, dar nu mi-e frică. Voluntari este o echipă bună, cu jucători buni şi jucătorii care sunt aici au câştigat două trofee. Asta mă motivează şi mai mult.

Le-am spus să şteargă cu buretele ce s-a întâmplat până acum. Nu pentru că nu ar fi făcut o treabă bună aici Claudiu (n.r. Niculescu). El merită respectat şi felicitat pentru ce a realizat aici. Chiar, dacă el îşi doreşte să rămână la Voluntari şi să lucreze în cadrul clubului, eu mi-aş dori asta. Nu de mult am vrut să-l aduc la Dinamo.

Băieţilor le-am spus că nu îi judec după ultimele trei, patru meciuri. Dacă îi judecam aşa, nici n-aş mai fi venit aici... Mai ales după ce am văzut în meciul cu Dinamo. Însă acum începe un nou moment, cu mine. Am încredere în ei şi cred că avem cel mai valoros lot (n.r. din play-out), alături de Dinamo.

Mi se pare echipa cea mai sigură. E o echipă cu care cred că mă pot salva, iar la anul să fac un proiect mai important. Nu vreau să discut nimic până la vară, nici de jucători, nimic. Atunci când se va încheia acest campionat vom discuta ce facem mai departe. Nu o să mai fac niciun interviu, nu îmi arde de asta acum. E primul proiect din cariera mea şi vreau să încep cu dreptul. Le mulţumesc celor de aici pentru încredere.

Am ambiţie şi vreau să fac carieră în antrenorat. Nu vreau să copiez pe nimeni. Am lucrat probabil cu cei mai mari antrenori din lume şi de la toţi am furat câte ceva. Încerc să-mi aduc aminte de modul în care abordau ei anumite situaţii şi cum gestionau anumite lucruri", a declarat Adrian Mutu, citat de TelekomSport. .