Mititelu tot mai speră că va primi despăgubiri de sute de milioane de euro: „Lupta continuă! Vom face fotbal împotriva ocupaţiei PSD-iste!“

Şi Federaţia Română de Fotbal şi Liga Profesionistă de Fotbal au fost achitate în acest dosar. Instanţa de apel a menţinut sechestrul asigurator în cazul celor doi conducători şi a LPF, timp de 30 de zile, pentru situaţia în care statul sau/şi lichidatorul FC Universitatea vor deschide acţiune în civil. "Admite apelul Parchetului şi ale inculpaţilor (...) Achită pe Mircea Sandu pentru abuz în serviciu şi folosirea influenţei, sustragere de sub sechestru. Achita pe Mitică Dragomir pentru abuz în serviciu, folosirea influenţei, sustragere de sub sechestru. Achită FRF", se arată în decizia Curţii de Apel Bucureşti.

De asemenea, instanţa a respins acţiunea ANAF. Decizia este definitivă.

În 13 iunie 2016, Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir au fost condamnaţi la câte trei ani de închisoare cu suspendare şi obligaţi să plătească fiecare 80.000 de lei amendă penală. Liga Profesionistă de Fotbal şi Federaţia Română de Fotbal au primit o amendă penală de câte 370.000 lei. Cei doi foşti conducători şi cele două instituţii au mai fost condamnate la plata în solidar a sumei de 1 miliard 84 milioane 592 mii lei către partea civilă, şi la 10.527.634 lei către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - ANAF.

În acest dosar, Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir au fost trimişi în judecată de către procurorii anticorupţie în iunie 2013, fiind acuzaţi de abuz în serviciu, folosirea influenţei ori autorităţii pentru a obţine pentru sine sau pentru altul bani, bunuri sau foloase necuvenite şi sustragere de sub sechestru. De asemenea, FRF şi LPF sunt acuzate de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi sustragere de sub sechestru.

"PRECIZARE IMPORTANTA! 1. Clonatii si afiliatii lor intoxica in stilul caracteristic cu privre la situatia prejudiciului produs FCU de catre Sandu si Dragomir, LPF, FRF. Vreau sa stiti ca procesul continua la Tribunalul Bucuresti - Sectia Civila asa cum a stabilit instanta, dosarul penal fiind conexat la dosarul civil. Deja avem o sentinta pe fond a Tribunalului Bucuresti cu privire la latura civila care va fi greu de contrazis de catre instanta civila. Probatoriul administrat in penal face ca paratii FRF, LPF, SANDU si DRAGOMIR sa nu aiba nicio sansa sa scape de latura civila NUMAI CA ACEST PROCES VA DURA CU SIGURANTA 2-3 ANI, insa prejudiciul va creste avand in vedere ca se vor adauga inca 3 ani de dobanda celor 6. De asemenea, vreau sa mentionez ca nu exista nicio problema de taxa de timbru, asa cum vehiculeaza propagandistii, deoarece in acest caz exista o scutire prevazuta de lege. Mai mult, FOTBAL CLUB U CRAIOVA SA este o societate in faliment si este exceptata de la plata TAXEI de timbru in conformitate cu legea 85/2014.

2. Propunerea mea este sa inscriem echipa in liga 4 si in 3 ani vom promova in liga 1 si in aceasta perioada se va finaliza si procesul civil, insa pentru a inscrie echipa in liga a 4-a am nevoie de sustinerea suporterilor, altfel nu voi face acest pas. Pentru a reusi sa facem fotbal in Craiova impotriva ocupatiei psd-iste este nevoie de unitate. Prin urmare, astept reactia suporterilor cu privire la aceste aspecte", a notat Mititelu pe Facebook.