Mihai Leu a vizitat Liceul Tehnologic Auto “Henri Coandă” din Arad

Acţiunea a fost un cadou în avans de Ziua Copilului oferit de către Mihai Leu tuturor elevilor liceului aminintit mai sus.

Timp de aproape de oră, Mihai Leu s-a întâlnit cu peste 100 de elevi de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto “Henri Coandă”, le-a povestit o parte din experienţa sa de pilot şi de fost mare pugilist, le-a acordat autografe şi a făcut fotografii. Înainte de a pleca, Mihai a acceptat invitaţia elevilor şi profesorilor Liceului Tehnologic de Transporturi Auto “Henri Coandă” din Arad şi a vizitat atelierul auto, locul în care se pregătesc viitorii mecanici auto.

“Am rămas plăcut surprins de entuziasmul elevilor de la acest liceu. Sper că le-am făcut o surpriză plăcută şi îi aştept pe toţi la Raliul Aradului KIA de vineri şi sâmbătă”, a spus Mihai Leu, care a rememorat una dintre cele mai plăcute amintiri de când era elev la liceu: “Îmi aduc aminte că în clasa a 12-a aveam un Oltcit şi am concurat la un raliu. Am terminat pe locul 4 şi am fost foarte fericit!”