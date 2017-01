Memoria îi joacă feste Simonei Halep: "E prima oară când dau vina pe accidentare". Ce spunea anul trecut

La fel ca anul trecut, Simona a tras cu gloanţe oarbe la primul Grand Slam al anului, părăsind competiţia înainte ca aceasta să înceapă cu adevărat. Americanca Shelby Rogers, locul 57 WTA, a învins-o cu 6-3, 6-1 după 75 de minute de joc.

Simona Halep a avut onoarea de a deschide balul la Australian Open, fiind prima favorită care păşeşte pe legendara Rod Laver Arena. La 11 dimineaţa, se strânseseră deja mii de suporteri, printre care şi o mână de români adunaţi de dorinţa de a fi alături de Simona de la debut. Prima zi avea să fie însă şi ultima pentru a patra favorită a turneului, care a căzut sub tirul loviturilor puternice ale americancei Shelby Rogers şi a acuzat dureri la picior.

“De la Shenzhen încoace m-a durut genunchiul stâng în fiecare zi. Am probleme destul de mari, nu e vorba de operaţie, dar probabil trebuie să iau o pauză. O să fac un RMN să văd care este exact situaţia S-ar putea să nu mai joc o perioadă. Am intrat pe teren încrezătoare şi chiar dacă ştiam că nu sunt 100 % aptă am încercat să dau totul. Am rezistat cam 40 de minute. De la 4-3 în primul set am simţit dureri mari. În ultimele zile am luat mereu inflamatoare”, s-a plâns jucătoarea noastră după meci.

Într-adevăr, Simona a părut că seamănă cu adevărata Simona doar în startul partidei, când a avut şi singura oportunitate de break. Începând cu finalul primului set şi până la ultima minge a partidei, pe teren a fost doar o imitaţie a jucătoarei pe care o ştim cu toţii. Între seturi, Halep a cerut intervenţia echipei medicale şi a luat o pastilă. “E prima dată când dau vina pe o accidentare. Pe de altă parte, adversara a jucat foarte bine, a fost agresivă. Am simţit de la început că este foarte tare. Cred că a meritat din plin victoria. Sunt frustrată pentru că am muncit foarte mult. M-am antrenat enorm, n-am avut nicio problemă în timpul pregătirii, iar acum am pierdut din start”, a mai spus Simona.

Halep s-a recunoscut învinsă după 75 de minute, 6-3, 6-1 pentru Shelby Rogers, americanca de 24 de ani reuşind pentru prima dată să treacă de primul tur la Australian Open. "Simona a avut ceva probleme fizice. La început a jucat destul de bine, după care a pierdut foarte multe mingi. E o mare dezamăgire pentru mine", a spus expertul EuroSport Mats Wilander.

Ce urmează pentru Simona

Ea şi-a propus să înlăture orice urmă de presiune de umerii ei în privinţa următoarelor mare turnee. „Acesta este sportul, nu trebuie să dezarmez. De acum nu o să mă mai gândesc să câştig un Grand Slam, voi merge să joc şi atât”, a zis Halep. Pentru Simona, teoretic, ar urma meciurile cu Belgia din Fed Cup (11-12 februarie), apoi turneele de la Doha (13-19 februarie) şi Dubai (19-25 februarie). În mod normal, sunt mai bine de trei săptămâni de pauză în care problemele fizice ar trebui să fie lăsate în urmă de Halep.

Poate cădea pe şapte

Până la revenirea pe teren, clasamentul Simonei Halep va avea de suferit. Ea are puţine puncte în faţa Karolinei Pliskova şi a Dominikăi Cibulkova, aşa că două victorii ale lor la Australian Open vor fi suficiente pentru a le poziţiona după acest Grand Slam înaintea Simonei Halep. Mai ales că nici sportiva cehă, nici cea slovacă, nu au puncte de apărat la Melbourne. În plus, dacă Garbine Muguruza realizează ceva special la Australian Open, adică semifinală sau finală, şi jucătoarea din Spania o va devansa pe Halep.

casetă

Anul trecut a dat vina tot pe problemele medicale

“E prima dată când dau vina pe o accidentare”, s-a scuzat Simona după eşecul de ieri cu Shelby Rogers. De fapt, şi după înfrângerea de anul trecut, când a fost bătută în runda inaugurală de la Australian Open de chinezoaica Shuai Zang, venită din calificări, Halep a dat vina tot pe afecţiunile medicale. "Totul a fost din cauza problemelor de sănătate. Nu am fost pregătită bine pentru că am avut multe probleme în ultima vreme din cauza răcelii, din cauza stomacului şi din cauza tendonului. Toate s-au adunat şi nu m-au lăsat să fac tot ce puteam face. Înainte să plec nu m-am antrenat o perioadă din cauza unei infecţii. Când am plecat spre Australia luam antibiotice. Antrenorul a înţeles, pentru că a fost mereu lîngă mine şi a văzut cât de greu mi-a fost. Cred că dacă eram la 100%, puteam s-o bat pe Zhang. În acea zi a fost mai bună şi a jucat un tenis foarte solid", declara Halep după eşecul cu Zhang, aflată la vremea respectivă pe locul 133 WTA şi care a câştigat cu 6-4, 6-3.





Alte surprize de la Aussie Open

Simona Halep e cel mai răsunător nume care a ieşit după prima zi de concurs. Totuşi, şi alte favorite au fost eliminate: Roberta Vinci, locul 15 WTA sau Daria Kasatkina, locul 23 WTA. Angelique Kerber a cedat u nset cu Lesia Ţurenko (Ucraina), dar s-a calificat, la fel ca şi Gerbine Muguruza. De pe tabloul masculine a ieşit Lucas Poiulle, francezul manageriat de Ion Ţiriac, locul 16 ATP, fiind eliminat de anonimul Bublik, din Kazahstan. Favoritul publicului Roger Federer, a trecut în patru seturi de austriacul Melzer, i-ar Andy Murray l-a bătut în trei seturi pe rusul Kuzneţov.