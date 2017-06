„Lovitura de cap“ - CTP remarcă ceva important la Halep şi pune la zid un cunoscut jurnalist pe care-l numeşte antropoid cu „apucături de neam prost“

Într-un editorial pentru republica.ro, CTP face o cronică remarcabilă a partidei de ieri, sub titlul:

Cea mai bună lovitură a Simonei:lovitura de cap.

Pot doar să vă rog să mă credeţi pe cuvânt: nu ştiu la cât mi s-a dus tensiunea arterială, dar nicio clipă, nici la 3-6, 1-5, nici la cele 4 mingi de set pe care i le-a anulat Svitolina, nici la mingea de meci pentru ucraineancă, n-am trăit sentimentul înfrângerii Simonei. I-am privit tot timpul chipul, ochii, erau mai importanţi decât loviturile, chiar şi decât cele cu racheta de pământ. Şi n-am văzut clintindu-se acolo nimic din ce ştiam că este.

Cea mai bună lovitură a Simonei în acest meci istoric a fost lovitura de cap. După ieşirea faţă de Darren Cahill de la Miami, Simona Halep a lucrat asupra propriului psihic aşa cum antrenezi muşchii sau serva. I-a transmis, conştient sau subconştient, în fiecare secundă Svitolinei: nu mi-e frică şi nu cedez!

Mai ai de luat un ghem şi câştigi: ia-l, dacă poţi, că eu nu ţi-l dau.

Mai ai nevoie de o minge şi eşti în semifinală: ia-o, dacă poţi, că eu nu ţi-o dau.

La mingea de meci pe care Svitolina a avut-o, 6-5 în tie-break-ul setului 2, am simţit din tot sufletul că e o dublă minge de meci. Dacă Simona o câştigă, câştigă, incredibil, meciul. Şi Simona a riscat fără ezitare un cros de rever lung-lung, care a prins tuşa... O înţeleg când spune acum că nici n-a ştiut că era minge de meci!

A făcut şi lovituri „harrypottereşti”, demne de o mare jucătoare: scurtă pusă perfect de la 1-2 metri în spatele liniei de fund, din schimb tare! şi un passing numai din braţ, cu tot corpul întins în şpagat până aproape de rupere...

Iar punctul „norocos” cu care a câştigat setul 2, forehand în creasta fileului, de unde mingea a picat la câţiva cm în terenul advers, n-a fost chiar rodul întâmplării. Mai întâi, o regulă nescrisă a tenisului spune: mingea bine lovită, adică cu forţă şi spin, trece banda, mingea lovită mort şi plat cade dincoace de fileu. Şi apoi, norocul îi ajută pe cei îndrăzneţi...

Nu pot să nu vă spun şi o observaţie pe care o luaţi cum vreţi: Simona şi-a amintit să lifteze mai mult, să varieze jocul, s-o scoată din ritmul buf-buf şi s-o facă pe Elina să alerge cam din momentul în care, în tribună, Darren Cahill şi-a scos imenşii ochelari negri şi a privit cu ochii liberi spre teren...

Cu Plíšková în semifinală, va fi o bătălie asemănătoare. Ca şi Svitolina, Karolína loveşte năprasnic, plat, împuşcat şi forehandul şi backhandul. Are un serviciu mai periculos decât al ucrainencei, fiind şi mai înaltă. Însă nu posedă o deplasare foarte bună. De aceea cred că Simona va fi din nou sub foc, va trebui să alerge, să-i trimită cât mai multe mingi înapoi bombardierei cehoaice, s-o oblige să lovească din mişcare.

Însă decisiv cred că va fi altceva. Aşa cum Ion Ţiriac declara în anii `60 „Cea mai bună lovitură a mea sunt picioarele”, acum Simona Halep poate spune: „Unde e capul, acolo vor fi şi picioarele...”.

P.S. Am răspuns tuturor posturilor care m-au solicitat să comentez victoria Simonei, cu excepţia B1TV. De ce? Pentru că acolo se manifestă un antropoid care, lăsând la o parte comportamentul pur neamprostesc faţă de subsemnatul în direct, n-a pierdut niciun prilej de a-i arunca insulte oribile Simonei Halep.

Personajul la care face referire Cristian Tudor Popescu este jurnalistul Radu Banciu