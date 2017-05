Lecţie de viaţă oferită de Gică Hagi. "O să fiu cel mai fericit bătrân!"

Hagi a explicat filozofia sa în ceae ce priveşte fotbalul şi cu a reuşit să ajungă în vârf. "Cea mai bună investiţie pe care am făcut-o după ce m-am lăsat de fotbal a fost să fac această academie, să investesc în tineri. O să fiu cel mai fericit bătran. Am 300 de copii, doi legitimi. Când vezi copii în jurul tău uiţi de toate. Acum 8 ani am venit cu bani de acasă, dar de doi ani clubul se autofinanţează. Academia are un buget de 8 ori mai mare decât orice club din România, la nivel de juniori, 1 milion de euro pe an", a declarat Hagi la Digi 24.

"Am făcut un lucru extraordinar cu orice risc, pentru că bogăţia unui om nu stă în bani, ci în profesie, să ştii să faci ceva. Când ştii să faci ceva profesional, atunci nu eşti sărac, întotdeauna vei gasi un serviciu, aşa că n-o să mori de foame" , a mai spus Regele.