Halep a hipnotizat-o pe Vandeweghe: Declaraţie bizară dată de americancă, după o victorie fără emoţii cu Simona

Coco Vandeweghe s-a dus în Germania pentru shopping, după cum a declarat chiar ea, insistând că nu-i place zgura. Între timp, americanca a ajuns în semifinale şi e la două victorii de câştigarea trofeului.





Vineri, sportiva de 26 de ani a trecut, fără probleme, de Simona Halep şi acum aşteaptă rezultatul duelului Svitolina (4 WTA) – Garcia (7 WTA) pentru a-şi afla următoarea adversară. Până atunci, ea a vorbit la Digi Sport şi a analizat victoria obţinută cu Halep.





Ce a spus Vandeweghe?





*Nici nu ştiam că am câştigat primul set, credeam că era 4-3 sau că serveam pentru câştigarea setului. Poate că secretul a fost să nu fiu atentă la scor.





*Am făcut tot ce am putut, am încercat să stau în schimburile lungi cu ea şi să fiu sigură că pot dicta ritmul şi că o mişc foarte mult.





*Relaţia mea cu zgura e ceva mai bună, dar tot nu e suprafaţa mea preferată, oricât aţi încerca să mă convingeţi de altceva. În mod sigur, nu e prima mea alegere.