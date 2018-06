Halep: Anul trecut am plâns toată noaptea, dar nu m-am oprit din a crede

Halep a afirmat că la 5-0 în setul trei nu mai putea respira, dar a ştiut că trebuie să lupte pentru fiecare minge.

"Anul trecut am plâns toată noaptea, dar nu m-am oprit din a crede, iată că azi s-a întâmplat. Azi nu am cedat, am crezut şi de asta am câştigat. Nu m-am gândit că meciul s-a terminat până nu s-a terminat. Când am condus cu 5-0 mi-am spus că trebuie să joc pentru fiecare minge, în ultimul ghem nu mai puteam respira, dar ştiam că trebuie să alerg, să alerg şi să alerg şi asta a fost", a declarat Halep la Eurosport.

Federaţia Internaţională de Tenis a felicitat-o, sâmbătă, printr-un mesaj postat pe Facebook, pe Simona Halep pentru trofeul câştigat la Roland Garros.

“Felicitări imense, Simona Halep! Românca este în sfârşit campioană de Grand Slam, după o finală fabuloasă la Roland Garros”, este mesajul ITF.

Federaţia Română de Tenis notează că Halep este “regina tenisului mondial”. “Simona Halep este REGINA tenisului mondial: Campioană la Roland Garros şi nr. 1 WTA. Simona Halep are lumea la picioare: este noua campioană de la Roland Garros, după ce a câştigat cea de-a treia finală jucată pe zgura pariziană. A pierdut în 2014 şi 2017, dar pentru Simona a venit şi momentul de glorie”, menţionează FR Tenis.