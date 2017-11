FOTO Serena, ca o regină: Williams arată superb la două luni de la naştere. A uimit lumea la prima apariţie public

Serena Williams şi-a impus ca, la patru luni de la naştere, mai precis în luna ianuarie 2018, să revină pe terenul de tenis pentru a-şi păstra titlul de la Australian Open.

Ea şi-a impresionat preparatorul fizic, acesta vorbind de curând despre progresul pe care Serena l-a înregistrat în sala de fitness.

Acum, la prima apariţie public după naştere, la 2017 Glamour Women of the Year Aweards, fostul lider mondial a arătat excelent, confirmând, încă o dată, că are şanse mari să-şi atingă obiectivul şi să revină pe terenul de tenis în luna ianuarie.