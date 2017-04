FOTO Cine e jucătoare de tenis din România pe care tatăl Serenei Williams a jignit-o, spunându-i "curcan alb şi urât"

El a făcut o referire la copilul pe care îl va avea Serena Williams, spunând despre el că va fi ciocolatiu, fapt care i-a atras oprobiul public. Există însă un precedent chiar în familia jucătoarei din America, în care tatăl ei a jignit o tenismenă din România. S-a întâmplat în 1997, la US Open,la un meci Irina Spîrlea – Venus Williams, la una dintre pauze, cele două jucătoare s-au ciocnit, niciuna nedorind să-i facă loc celeilalte să treacă spre scaunul de odihnă. După acel meci, tatăl surorilor Williams a declarat despre jucătoarea română că e „un curcan alb şi urât“. Ilie Năstase săa folosit în apărarea sa de acest lucru şi a amintit episodul respectiv. „Aduceţi-i dumneavoastră aminte Serenei ce spunea tatăl ei despre Irina Spîrlea, că poate a uitat. Eu ce să-i spun? A ieşit prea mult din context, e o nebunie ce se întâmplă acum. Eu nu mai pot şi nu mai rezist în treburile astea, e nebunie curată. Mai au să-mi spună că nu am voie să mai trăiesc. Eu nu am făcut nicio remarcă rasistă, nu ştiu care e remarca rasistă. Ăsta e rasism? Că am spus că poate ieşi ciocolată cu lapte? Păi, dacă spuneam că o să iasă un negru urât? Ăla e rasism. Cum a spus tatăl ei despre Irina Spîrlea că e un curcan alb urât. Eu am spus ciocolată, pentru că bărbatul ei e blond. Eu am făcut o glumă, dacă această glumă e considerată o remarcă rasială, mi se pare că e ieşită prea mult din context. Suntem nebuni, pe cuvânt de onoare. Şi nu ei, străinii, noi, românii. Dar când ei ne fac ţigani pe unde mergem? Mie mi-a plăcut de Mutu, ce declaraţie a făcut Mutu, că era făcut ţigan când juca la Chelsea şi la Fiorentina“, a declarat Năstase pentru news.ro.

Irina Spîrlea (43 de ani) a jucat în circuitul WTA între 1990 şi 2000. Ea a câştigat 4 turnee WTA şi 3 ITF. Cea mai bună poziţie ocupată a fost locul 7 în lume în octombrie 1997. Conform acesteia, Spârlea poate fi socotită cea mai bună jucătoare a României până la Simona Halep. Irina locuieşte de ani buni în Italia, dar o perioadă a fost căpitan al echipei de FED Cup a României.