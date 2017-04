FOTO Cine e şi cum arată antrenoarea care susţine că a fost făcută curvă de Ilie Năstase, după ce i-ar fi spus că el nu se culcă decât cu femei sub 35 de ani

Acuzele la adresa lui Ilie Năstase curg din toate părţile, după ce Federaţia Internaţională de Tenis a deschis o anchetă în cazul căpitanului-nejucător al echipei de Fed Cup a României, în urma incidentelor provocate de „Nasty“ la Mamaia. Mai nou însă, Ilie s-a trezit acuzat şi de antrenoarea echipei de FED Cup a Belgiei, care susţine că a fost jignită la meciul pe care l-a jucat în România, acum două luni.

„A început prin a mă întreba ce vârstă am, spunându-mi că el nu iese decât cu femei care au jumătate din vârsta sa (n.r: Ilie Năstase va împlini 71 de ani pe 19 iulie)!“, a povestit Dominique Monami pentru „The Telegraph“. „Vorbea doar despre cartea şi cariera sa, nici măcar nu m-a salutat“, a mai povestit fosta jucătoare. Situaţia s-a tensionat în timpul partidei pierdute de Irina Begu, scor 3-6, 7-5, 7-5, în faţa belgiencei Elise Mertens. „La un moment dat, a aplaudat înainte ca mingea să atingă terenul. I-am spus arbitrului: «N-are voie să facă asta!». Atunci mi-a zis că sunt o mare curvă, în limba franceză“, a relatat Monami. „M-am făcut că nu aud şi mi-am spus: «Nu te gândi la nimic altceva decât la tenis, păstrează-ţi nervii sub control». Căuta să se certe cu mine, era clar. I-am cerut arbitrului să-i ceară să se oprească, iar după două ghemuri a cedat, văzând că nu-i dau nicio atenţie“, a mai spus belgianca. În ceea ce priveste incidentele de la meciul cu Marea Britanie, Monami a menţionat că nu a fost deloc surprinsă: „Când am citit despre ce s-a întâmplat, nu am fost surprinsă, chiar daca a fost mai grav decât ce a făcut cu noi. Este nerespectuos cu femeile, deoarece poate avea orice femeie în România. Poate se gândeşte la o femeie ca la un lucru, nu ca la o persoană“.

Dominique Monami (43 de ani) a fost jucătoare de tenis între 1991 şi 2000. Ea a câştigat 4 turnee WTA, iar cea mai bună clasare a sa a fost locul 9 ocupat în 1998. Ea a fost măritată cu fostul ei antrenor Bart Van Roost, între 1995 şi 2003. Din 2006, Dominique este căsătorită cu Erik Vink, care este mai mare decât ea cu 14 ani.