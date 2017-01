Florin  Cernat a decis unde îşi va continua cariera fotbalistică

Deşi a fost în discuţii cu Steaua, Dinamo şi Astra, Florin Cernat va rămâne la FC Voluntari.

”Florin rămâne alături de noi, aşa cum eram convins că se va întâmpla. N-am avut nicio emoţie că va încerca să plece, câtă vreme este sub contract. Este un jucător extrardinar. Nu degeaba are oferte şi la 36 de ani. De altfel, i-am propus şi prelungirea contractului cu încă un an, ca să vadă cât îl apreciem. Apoi, după ce-şi va fi încheiat cariera ne dorim să rămână alături de noi, aşa cum se întâmplă şi cu Pancu”, a spus Dan Leasă, managerul general al celor de la Voluntari, pentru digisport.ro.