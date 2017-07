De ce a pierdut Halep: Ilie Năstase a oferit explicaţii detaliate. „A fost o presiune foarte mare pe ea“

Simona Halep a irosit a treia şansă de a deveni prima româncă ajunsă pe locul 1 mondial.





Imediat după meciul cu Johanna Konta, Ilie Năstase a avut o intervenţie la Digi Sport în care a analizat confruntarea care a durat două ore şi 40 de minute.





Ce a spus?





*În momentele importante, Konta a riscat mai mult. De fapt, Konta a riscat de la început şi până la final. A lovit foarte tare. Când intra, intra, când ieşea afară se ducea mingea trei metri, nu 10 sau 20 de centimetri. Asta este, până la urmă, esenţa jocului pe iarbă.





*Cât despre Simona, aşa e jocul ei, nu o pot critica. Nici eu, nici antrenorul şi nici Virginia Ruzici (n.r. – managerul ei). Aşa joacă ea. E greu să schimbi ceva, plus trebuie să ştii să schimbi. Dacă adversarul îţi dă aşa tare, e greu să joci.





*A fost o presiune foarte mare pe ea, pentru că ştia că trece pe locul 1 în cazul unei victorii şi că poate juca iar o finală de Grand Slam. Mai trebuie să ai şi şansă ca să câştigi un meci. La Roland Garros, ea a avut set şi 3-0, a avut o şansă pe care n-a fructificat-o. Pentru că nu Ostapenko a câştigat finala, Simona a pierdut-o.





*Jocul ei arată bine, dă încredere şi asta nu înseamnă că din cauza acestui eşec nu-şi va reveni. Mă gândesc la Murray, a pierdut patru finale de Grand Slam, până să ia primul său mare titlu la Wimbledon.





*Trebuie să fie mai agresivă, mai ales când are avantaj, cum a fost în acest meci când a avut 3-0. Sper să vină la Bucureşti (n.r. – la BRD Bucharest Open, săptămâna viitoare), pentru că nu are de ce să nu vină. Poţi învăţa şi din înfrângeri. E tânără, are tot viitorul în faţă.